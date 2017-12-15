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Spor

Erkekler Kupa Voley Şampiyonası, Şanlıurfa'da başladı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Kupa Voley Şampiyonası'nın çeyrek final karşılamaları, Şanlıurfa'da başladı

15 Aralık 2017 17:44

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Kupa Voley Şampiyonası\'nın çeyrek final karşılamaları, Şanlıurfa\'da başladı.
11 Nisan Spor Salonu\'nda 3 gün sürecek şampiyonanın çeyrek final müsabakaları Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor, Arkas Spor, Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımlarının mücadele edeceği şampiyonaya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, Türkiye liglerinin 8 önemli takımın mücadele edeceği şampiyonanın, final karşılaşmasının pazar günü oynanacağını belirterek, \"Voleybolu Şanlıurfa\'ya getirdik. Türkiye liglerinde yer alan 8 tane önemli takım burada. Kıyasıya bir mücadele sonunda, Kupa Voley Şampiyonu belli olacak. Bugün karşılaşmalar sonucunda 4 takım elenmiş olacak yarın ise yarı final oynanacak. Pazar günü de final maçı oynanacak. Final maçında 1 takımımız şampiyon olacak. Şanlıurfa\'nın değerli halkına ve seyircisine Kupa Voley\'i getirterek bir voleybol ziyafeti yaşatıyoruz. İnşallah turnuva kazasız belasız çok güzel sonuçlanır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- 11 Nisan Spor Salonu
-  Halkbank ile Galatasaray HDI maçından detay
- Seyircilerin takımları desteklemesi
- Ahmet Göksu ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

 

 

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