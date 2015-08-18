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Dünya
Deutsche Welle

'Erkekler Kulübü'nde değişim rüzgarı

Merkel'in 'Erkekler Kulübü' diye de nitelenen partisinde değişim rüzgarları esiyor. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU), parti tabanına daha fazla kadın, genç ve göçmen kökenli üye kazadırmayı hedefliyor.

18 Ağustos 2015 19:25


Başbakan Angela Merkel, yıllardır Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) başında olsa da parti aslında 'yaşlı erkek kulübü'den oluşan geleneksel bir imaja sahip. Nitekim siyasi parti kongrelerinin ardından verilen pozlarda Angela Merkel’in etrafı genelde koyu renk takım elbiseli, kravatlı partililerle çevriliyor.

Ancak partinin erkek egemen tabanını sadece fotoğraflar kanıtlamıyor. Siyasi partiler üzerine araştırmalar yapan Oskar Niedermayer de CDU tabanında sadece her dört üyeden birinin (yüzde 25,8’inin) kadın olduğuna dikkat çekiyor.

Parti içinde kurulan bir çalışma grubu, işte bu durumu değiştirmek istiyor. Çalışma grubunun kaleme aldığı "Benim CDU'm 2017" adlı reform listesinde hedef, partiye "daha fazla genç, göçmen kökenli ve kadın üye kazanmak" olarak gösteriliyor.

Çalışma grubunun başkanlığını da yürüten CDU Gençlik Kolları Başkanı Paul Ziemiak, "Tabii Başbakan ve Savunma Bakanımız var. Ancak hem Federal Meclis’te hem de eyalet meclislerinde aktif politika yapan daha birçok kadın üyemiz de var" diye konuşuyor.

"Zor hedef: Yüzde 30"

Partideki kadın oranının 2020 yılına kadar yüzde 30’un üzerine çıkarılması planlanıyor. Ziemiak, "Bu rakam ilk bakışta az gibi görünebilir ama önümüze ulaşılabilir hedefler koymak istiyoruz" diyor. Siegen Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Profesörü Tim Spier, bunun gerçekten de zor bir hedef olduğunu kaydediyor.

Spier’e göre Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) de 1990 yılından bugüne dek kadrolarındaki kadın sayısını sadece yüzde 5 oranında artırabildi. Spier bu oranın yüzde 20 dolayında olduğunu kaydediyor. Spier, Almanya’da kadınların diğer partilerde de yeterince temsil edilmediğini belirtiyor.

Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) kadın üyelerin oranı yüzde 31,8; Hür Demokrat Parti’de (FDP) yüzde 23; Sol Parti’de yüzde 37,5 ve Yeşiller Partisi’nde yüzde 38,5.

Spier, kadınların siyasette daha az aktif olmasının sebepleri arasında, siyasi kariyer yapılan yaşlarda kadınların genelde aile içinde önemli roller taşımasını da gösteriyor. Ayrıca siyaset bilimciye göre erkek egemen siyasi partiler kadınları ürkütüyor. Spier, 'erkekler kulübü'nün CDU'da bir gelenek olduğunu vurguluyor ve kuruluşu 1979 yıllarına kadar uzanan parti içi resmi olmayan bir birliğe, efsanevi Andenpakt‘a dikkat çekiyor.

Bu grubun 2002 yılında Angela Merkel’in başbakanlık adaylığını engellediği iddia ediliyor. Spier, uzun yıllar partinin dışarıda erkekler tarafından temsilinin ardından Angela Merkel’in ezber bozduğunu belirtiyor.

Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/ ÇA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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