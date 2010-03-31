'Erkekler karılarının üstünden inmiyor'

T24 - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şenyüz’ün “Gaziantepli erkekler sanki karılarının üstünden inmiyorlar. Çocuklara okul yetiştiremiyoruz” dediğini öne sürdü





CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şenyüz’ün, “Gaziantepli erkekler sanki karılarının üstünden inmiyorlar. Çocuklara okul yetiştiremiyoruz” dediğini öne sürerek konuyu TBMM’ye taşıdı. Ekici, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya, “Şenyüz’ü görevden alacak mısınız?” diye sordu.



Ekici, şunları söyledi: “Şenyüz’ün geçen hafta yerel gazetecilerle sohbet ettiği bir ortamda, ‘Gaziantepli erkekler sanki karılarının üstünden inmiyorlar. Çocuklara okul yetiştiremiyorum. Ne yapayım, makine gibi çocuk çıkarıyorlar, okul yapıp yetiştiremiyorum’ açıklamasında bulunduğunu öğrendim. Çok çirkin bir laf. Bu zihniyetteki bir adama yavrularımızı mı emanet edeceğiz? Sanayisi ilerlemiş 1,5 milyonluk bir şehiriz ama eğitimde 56. sıradayız. Bunlarla uğraşacağına sorun, çözeceğine, kullandığı cümleleri bakanın takdirine sunuyorum.”





Bilal’in öğretmeni



Ekici’nin soru önergesi özetle şöyle: “Eğitim sıkıntıları olan bir kentin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni olan emekli Abdullah Şenyüz çeşitli formüller bulunarak atanmıştı. AKP’nin kadrolaşma hırsının bir sonucu olarak Şenyüz’de ısrar ediliyor. Şenyüz hakkında adli ve idari soruşturma açılacak mı?”

Ekici, Şenyüz ile ilgili olarak şu bilgiyi verdi:



“Şenyüz, Bilal Erdoğan’ın okul müdürü, derslerine de girmiş birisi. 2008’de emekli olmuş. 14 Ekim 2009 itibarıyla eğitim müdürlüğü görevine başladı. Önce müşavir kadrosuna atadılar, ardından müdürlük geldi.”







