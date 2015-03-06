Erkekler kadına el kaldıramayacak

Cezayir Parlamentosu, İslamcı milletvekillerinin eleştirisine rağmen, evde kadına karşı şiddeti cezalandırmayı

ve kadınların yasal durumunu iyileştirmeyi içeren yasayı kabul etti.

Yasaya göre, eşlerini yaralayan erkekler 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ölüm vakalarında ise

mahkeme ömür boyu hapis cezası verebilir. Eşlerinin izni olmadan onların parasına el koyan erkekleri ise 2

yıl hapis cezası bekliyor.

Muhafazakâr milletvekilleri aile hayatına müdahale

ettiği ve İslam'a karşı olduğu gerekçesiyle yasaya karşı

çıkıyor.

Yılda 200 kadın ev içi şiddet kurbanı

Adalet Bakanı Tayip Loha, İslamcı kesimini eleştirilerini reddedip Kuran'ın kadınların onurunu koruduğunu

ve onlara karşı şiddete izin vermediğini söyledi.

İnsan hakları savunucuları ve muhalefet ise kadına suçluyu affetme hakkı veren maddeyi eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü, bu tutumun kadın

ve erkekler arasındaki güç dengesini yanlış yorumladığı

eleştirisinde bulundu.

Polisin verilerine göre, kadına karşı şiddetin

yüzde 58'i evlerde yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre,

her yıl 100 ila 200 arasında kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor.

