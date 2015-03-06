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Dünya
Deutsche Welle

Erkekler kadına el kaldıramayacak

Cezayir’de İslamcı kesimin tepkisine rağmen kadına karşı şiddeti önlemek için yeni bir yasa çıkarıldı. Eşini yaralayan 20 yıl, eşinin parasına el koyan erkek 2 yıl hapis cezası alabilecek.

06 Mart 2015 16:26

Cezayir Parlamentosu, İslamcı milletvekillerinin eleştirisine rağmen, evde kadına karşı şiddeti cezalandırmayı
ve kadınların yasal durumunu iyileştirmeyi içeren yasayı kabul etti.
Yasaya göre, eşlerini yaralayan erkekler 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ölüm vakalarında ise
mahkeme ömür boyu hapis cezası verebilir. Eşlerinin izni olmadan onların parasına el koyan erkekleri ise 2
yıl hapis cezası bekliyor.
Muhafazakâr milletvekilleri aile hayatına müdahale
ettiği ve İslam'a karşı olduğu gerekçesiyle yasaya karşı
çıkıyor.
Yılda 200 kadın ev içi şiddet kurbanı
Adalet Bakanı Tayip Loha, İslamcı kesimini eleştirilerini reddedip Kuran'ın kadınların onurunu koruduğunu
ve onlara karşı şiddete izin vermediğini söyledi.
İnsan hakları savunucuları ve muhalefet ise kadına suçluyu affetme hakkı veren maddeyi eleştirdi.
Uluslararası Af Örgütü, bu tutumun kadın
ve erkekler arasındaki güç dengesini yanlış yorumladığı
eleştirisinde bulundu.
Polisin verilerine göre, kadına karşı şiddetin
yüzde 58'i evlerde yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre,
her yıl 100 ila 200 arasında kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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CezayirParlamentosuBakanı Tayip LohaKuranDeutsche Welle Türkçe AFPBS/HS

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