Erkekler her şeyi denemek istiyor!

DTK International’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Güvenli Seks Araştırması, Türklerin seks hayatı hakkında bilgiler veriyor. Cevapların geneline bakıldığında erkeklerin seks konusunda daha açık görüşlü olduğu görülüyor.Yüzde 53 ortalamayla ilk cinsel deneyim, 18 yaşın altında yaşanıyor. “16-18 yaş arasında” diyenlerin oranı yüzde 35, “16 yaş altında”kilerin oranıysa yüzde 18.18 yaş altı ilk cinsel deneyimlerini yaşayanların yüzde 65’i ankete Antalya’dan katıldığını belirtiyor. 16-22 yaşlarında ilk cinsel deneyimlerini yaşayanların oranı, yüzde 61. Heteroseksüeller yüzde 63’le ilk sırada. Onları yüzde 59’la biseksüeller ve yüzde 52’yle eşcinseller takip ediyor. 16 yaşından küçük cinsel deneyim oranı eşcinsellerde yüzde 28’e ulaşıyor.Erkeklerde cinsel ilişkiye girmek için aşık olmak gerekmiyor. “Birisiyle cinsel ilişki yaşamak için ona aşık olmak gerekir mi?” sorusuna, kadın ve erkek farklı cevaplar veriyor. Kadınların yüzde 62’si “Evet” derken, erkeklerde bu oran yüzde 18.“Seksin en iyi kısmı hangisi?” sorusuna katılımcıların yüzde 42’si ön sevişme, yüzde 27’si cinsel birleşme cevabını veriyor.“İstediğiniz sıklıkta seks yapabiliyor musunuz?” sorusuna kadın ve erkek katılımcıların cevapları yüzde 51 ortalamayla büyük ölçüde paralellik gösteriyor: “Evet” Erkekler en çok anal seks (yüzde 17) ve üçlü seks (yüzde 16) denemek istiyor.Fantezilerse katılımcı profiline göre önemli ölçüde farklılıklar içeriyor. Kadın katılımcıların istekleri erkeklere kıyasla daha çeşitli. “Her şeyi denemek isterim” cevabını veren erkeklerin oranı yüzde 24’ken kadınlarda bu oran sadece yüzde 12’de kalıyor. Kadınların fantezileri arasında, uçakta seks yapmak veya bir seks partisine katılmak ilk sıralarda yer alıyor.Seks zamanı, saati ve yeri, yine erkek-kadın farklılığını ortaya koyuyor. Erkeklerin yüzde 43’ü her an her yerde seks yapabileceğini belirtiyor. Kadın katılımcıların cevaplarıysa yüzde 48 oranında gecede yoğunlaşıyor.“Son kez seks yaptığınızda kondom kullandınız mı?” sorusuna erkek katılımcıların yüzde 71’i, kadınlarınsa yüzde 66’sı “Evet” diyor. Özellikle eşcinsel, 25-34 yaş grubu, kamu görevlisi ve metropol kategorilerindeki katılımcılarda kondom kullanımı yüksek. “Ne sıklıkla kondom kullanıyor-sunuz?” sorusunaysa “Hiçbir zaman” cevabını veren katılım-cıların oranı yüzde 42. “Her zaman kondom kullanıyorum” diyen erkeklerin oranıysa yüzde 19.Bu arada katılımcıların 1/3’ü kondom satın alırken utanıyor. Kadınların utanma oranı yüzde 35, erkeklerinse yüzde 26. Erkekler ağırlıklı olarak geri çekilme yöntemini tercih ediyor.“Partneriniz kondom kullanmak istemezse ne yaparsınız?” sorusu karşısında kadınların yüzde 32’si başka doğum kontrol yöntemleri tercih edebileceğini belirtiyor. İlişkiden vazgeçmeyi tercih edenlerin oranı da yüzde 15.“Haftada 1 kez, 2 kez, 3-6 kez, her gün” cevabını veren erkeklerin toplam oranı, yüzde 50’yi buluyor. “Ayda bir kez, 2 haftada bir ve nadiren” cevabını veren erkeklerin toplam oranıysa yüzde 29.