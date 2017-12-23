Erkekler Hentbol Süper Lig'de Serik ile Adıyaman Belediye Spor berabere kaldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ERKEKLER Hentbol Süper Lig\'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü 29-29 berabere kaldı. Maçın son anlarında sahaya inen Adıyaman taraftarlarına polis müdahale etti.

Erkekler Hentbol Süper Lig\'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü, Gloria Sports Arena\'da karşılaştı. Maçın ilk yarısını 17-12 önde kapatan Serik Belediyespor, ikinci yarının son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Son dakikalara da 29-27 önde giren Serik üstünlüğünü koruyamadı. Adıyaman temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla skoru 29-29\'a getirdi.

Adıyaman Belediye Spor Kulübü\'nün son anlarda kazandığı 7 metre atışını Serik kalecisi Maksudov kurtardı. Kalecinin yaptığı sevinç gösterisine tepki gösteren bir grup Adıyaman Belediye Spor Kulübü taraftarı sahaya yabancı madde attı. Ardından bazı taraftarlar sahaya indi. Polisin müdahale ettiği taraftarlar yatıştırıldıktan sonra tribünler boşaltıldı. Maçın kalan 1 dakikalık bölümünde her iki takım da gol bulamayınca maç 29-29 sona erdi.

FOTOĞRAFLI