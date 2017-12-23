T24 LogoT24 Logo
Spor

Erkekler Hentbol Süper Lig'de Serik ile Adıyaman Belediye Spor berabere kaldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ERKEKLER Hentbol Süper Lig'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü 29-29 berabere kaldı

23 Aralık 2017 19:35

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ERKEKLER Hentbol Süper Lig\'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü 29-29 berabere kaldı. Maçın son anlarında sahaya inen Adıyaman taraftarlarına polis müdahale etti.
Erkekler Hentbol Süper Lig\'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü, Gloria Sports Arena\'da karşılaştı. Maçın ilk yarısını 17-12 önde kapatan Serik Belediyespor, ikinci yarının son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Son dakikalara da 29-27 önde giren Serik üstünlüğünü koruyamadı. Adıyaman temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla skoru 29-29\'a getirdi.
Adıyaman Belediye Spor Kulübü\'nün son anlarda kazandığı 7 metre atışını Serik kalecisi Maksudov kurtardı. Kalecinin yaptığı sevinç gösterisine tepki gösteren bir grup Adıyaman Belediye Spor Kulübü taraftarı sahaya yabancı madde attı. Ardından bazı taraftarlar sahaya indi. Polisin müdahale ettiği taraftarlar yatıştırıldıktan sonra tribünler boşaltıldı. Maçın kalan 1 dakikalık bölümünde her iki takım da gol bulamayınca maç 29-29 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA ERKEKLER Hentbol Süper Lig Serik BelediyesporAdıyaman Belediye Spor KulübüMaçınAdıyamanErkekler Hentbol Süper Lig Serik BelediyesporAdıyaman Belediye Spor Kulübü Gloria Sports ArenaSerik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24