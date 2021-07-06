Erkekler, Haziran’da en az 94 kadına şiddet uyguladı, en az üç çocuğu öldürdü, en az yedi kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az yedi kadını taciz etti, 63 kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'ten Evrim Kepenek'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Haziran’da en az 24 kadını öldürdü, yedi kadına tecavüz etti.

Haziran 2021‘de en az 21 kadının ölümü (Antalya (3), Aydın (1), Diyarbakır (2), Giresun (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Maraş (1), Mardin (1), Samsun (2), Urfa (2), Van (1), Zonguldak (1)) basına şüpheli olarak yansıdı.

Antalya ve İstanbul’da iki çocuğun ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.

En az dört ilde (Antalya, Kilis, İstanbul, Zonguldak) erkekler, kadınları “öldürmekle” veya “şiddet uygulamakla” tehdit etti. Diyarbakır'da ve Mersin'de iki kadının ölümü basına "faii belirlenmemiş cinayet" olarak yansıdı. İstanbul'da bir erkek bir kadını öldürmeye teşebbüs etti.

Erkekler, Haziran 2021'de en az 24 kadını ve yanlarındaki dört erkeği öldürdü; geçen yıl bu sayı 21’di. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Ukraynalıydı.

Erkeklerin 10 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. Erkekler, sekiz kadını ayrılmak istediği/barışmak istemediği için, beş kadını da “miras”, “para” ve “arazi” için öldürdü. Irkçı bir erkek bir kadını "nefret ve siyasi öfkesi" için öldürdü.

13 kadını kocası, sevgilisi, eski kocası öldürdü. Üç kadını komşusu, üç kadını akrabası, bir kadını arkadaşı olan erkek öldürdü. Bir kadını oğlu, üç kadını da tanımadığını sekiz erkek öldürdü.

Erkekler, 12 kadını ev içinde, sekiz kadını sokak, ormanlık alan, siyasi parti binası gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin dört kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 15 kadını ateşli silahlarla, dört kadını kesici aletlerle öldürdü. Bir kadını yakarak öldüren erkekler, bir kadını balkondan aşağı atarak, iki kadını da boğarak öldürdü. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Haziran’da erkekler en az üç çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ayda da bu sayı üçtü. Bursa ve Antalya’da da erkekler iki çocuğu darp etti.

Bir çocuğu annesinin sevgilisi, bir çocuğu zorla evlendirilmek istendiği akrabası erkek, bir çocuğu da babası öldürdü.

Erkekler, Haziran 2021’de en az yedi kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay erkeklerin tecavüz ettiği kadın sayısı yediydi.

Altı kadına tecavüz eden dört erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Bir kadına terapisti tecavüz etti.

Erkekler bir kadına ev içinde, altı kadına da ev dışı alanlarda tecavüz etti.

Taciz

Haziran 2021’de erkekler en az yedi kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 13’tü. Dört kadın kendisini taciz eden beş erkeği tanımıyordu. İki oyuncu kadını meslektaşı iki erkek taciz etti. Erkekler, altı kadını sözlü ve fiziki olarak, bir kadını da fotoğrafını çekerek taciz etti. Erkekler, yedi kadını sokak, ofis, metro gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Çocuk istismarı

Erkekler, Haziran 2021'de en az yedi kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı 46’ydı.

Üç çocuk kendisini istismar eden dört erkeği tanımıyordu. Dört çocuğu komşusu dört erkek istismar etti.

Erkekler yedi çocuğu sokak, apartman girişi gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

Şiddet/yaralama

Erkekler, Haziran’da en az 94 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 61'di.

Erkeklerin şiddet uyguladığı 14 kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler en az dört kadına sistematik olarak şiddet uyguluyordu. Erkeklerin şiddet uyguladığı en az altı kadının “koruma” ve “uzaklaştırma” kararı vardı.

Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan ikisi Suriyeliydi, biri Iraklıydı. Şiddet uygulayan erkeklerden biri korucuydu.

En az 52 kadını, kocası, sevgilisi yaraladı. 17 kadına şiddet uygulayan erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımazken, bir kadına iki polis, 10 kadına eski nişanlısı, sevgilisi, kocası, üç kadına yöneticisi, bir kadına evine giden kurye, bir kadına bindiği taksinin şoförü, üç kadına arkadaşı, altı kadına da akrabası şiddet uyguladı.

Erkekler 16 kadına “boşanmak istediği” için şiddet uyguladı. Bir kadına “kıskandığı”, bir kadına “borç vermek istemediği”, bir kadına “hayvan beslediği”, dört kadına “kıyafetini açık veya kapalı bulduğu” için şiddet uyguladı. Erkeklerin 71 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 68 kadını darp ederek yaraladı. 16 kadını ateşli silahlarla yaralayan erkekler, en az dokuz kadını da kesici aletlere yaraladı. Erkekler iki kadını da kaçırmaya çalıştı.

Erkekler, 40 kadını hastane, otobüs, ormanlık alan, adliye gibi ev dışı alanlarda, 42 kadını ev içinde yaraladı. Erkeklerin, 12 kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Seks işçiliğine zorlama

Haziran 2021’de erkekler, en az 63 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 93'tü. Seks işçiliğine zorlanan 55 kadın Türkiye vatandaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

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