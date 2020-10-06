Erkekler, eylül ayında en az 20 kadını öldürdü

Erkekler, eylül ayında en az 20 kadını ve kadınların yanlarında bulunan üç erkeği öldürdü, 19 kadına tecavüz etti. En az 97 kadına şiddet uygulayan erkekler, en az 4 çocuğu öldürdü.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül 2020'de aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 20 çocuğu istismar etti, en az 18 kadını taciz etti. Erkekler en az 59 kadını da seks işçiliğine zorladı.

Eylül'de en az kadının 20 ölümü (Adana (1), Ankara (1), Antalya (1), Antep (1), Aydın (1), Batman (3), Burdur (1), Diyarbakır (1), Gümüşhane (1), İstanbul (4), Samsun (2), Trabzon (1), Van (1), Zonguldak (1) basına şüpheli olarak yansıdı.

Eylül 2020’de erkekler Bursa’da bir kadını öldürmeye teşebbüs etti. İstanbul’da Gürcistan vatandaşı ve Adana’da Suriyeli kadının ölümü basına “faili meçhul cinayet” olarak yansıdı.

Ayrıca, Adana ve Bursa’da iki kadın meşru müdafaa hakkını kullandı.

Erkekler, 2020'nin ilk dokuz ayında en az 206 kadını öldürdü, 115 kadını taciz etti, 201 çocuğu istismar etti, 72 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 666 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 590 kadına şiddet uyguladı.