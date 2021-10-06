Erkekler, eylül ayında 26 kadını öldürdü

Erkekler, eylül ayında en az 26 kadını öldürdü, 65 kadına şiddet uyguladı. En az 10 kadın tacize uğrarken, 78 kadın da seks işçiliğine zorlandı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül’de en az 26 kadını öldürdü, beş kadına tecavüz etti.

Erkekler, Eylül 2021'de en az 26 kadını ve yanlarındaki iki erkeği öldürdü; geçen yıl bu sayı 20 idi. Bir kadını öldüren kişi uzman çavuştu. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Afganistanlı, Biri Rusyalı biri de Azerbaycanlıydı. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri transtı. Erkeklerin 20 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, altı kadını da “barışmak istemediği”, “boşanmak istediği” için öldürdü.

18 kadını kocası, sevgilisi, eski kocası öldürdü. Bir kadını ev sahibi, üç kadını oğlu, iki kadını akrabası öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, dört kadını ormanlık alan, park gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, on kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletle, üç kadını da boğarak öldürdü. İki kadını darp ederek öldüren erkekler, bir kadını işkence ederek, bir kadını da balkondan atıp öldürdü. Erkeklerin iki kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Eylül’de erkekler en az dört çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay da bu sayı dörttü.

Kayseri, Antep, İzmir ve Karabük’te erkekler beş çocuğa şiddet uyguladı.

Bir çocuğu erken yaşta zorla evlendirildiği "kocası", üç çocuğu da babası öldürdü.

Erkekler, Eylül’de en beş kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay erkeklerin tecavüz ettiği kadın sayısı 19 idi. Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelleydi.

Bir kadına patronu, en az bir kadına din görevlisi olduğunu iddia eden bir erkek tecavüz etti. Üç kadına tecavüz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, beş kadına ormanlık alan, işyeri, otobüs gibi ev dışı alanlarda tecavüz etti.

Eylül 2021’de erkekler en az on kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 18 idi.

Bir kadını siyasi parti yöneticisi, bir kadını komşusu, bir kadını patronu, bir kadını yolcu, bir kadını dernek yöneticisi taciz etti. Beş kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, sekiz kadını sözlü ve fiziki olarak, bir kadını fotoğrafını/videosunu çekerek taciz etti. Bir kadını da video konferansta sözlü taciz etti.

Erkekler, dokuz kadını sokak, iş yeri gibi ev dışı alanlarda bir kadını da internet alanında taciz etti.