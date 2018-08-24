Erkekler bugün 3 kadın öldürdü

Erkekler, kadınları öldürmeye devam ediyor. Adıyaman'da 2 kız kardeş babası, Gaziantep'te ise bir kadın kocası tarafından öldürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, evde, tartıştığı 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını silahla ateş ederek öldürdü. Baba Kaya daha sonra aynı silahla intihar etti. Aziz Kaya'nın eşi ve diğer kızının ise evden kaçarak kurtuldukları belirtildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise, 21 yaşındaki Seyfullah İ. iddiaya göre, bir aylık eşi 19 yaşındaki Mine İ. ile şakalaşırken elindeki av tüfeği kazaen ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Mine İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken eşi Seyfullah İ. gözaltın alındı. (DHA)