T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkekler bugün 3 kadın öldürdü

Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kadın erkekler tarafından öldürüldü

24 Ağustos 2018 22:05

Erkekler, kadınları öldürmeye devam ediyor. Adıyaman'da 2 kız kardeş babası, Gaziantep'te ise bir kadın kocası tarafından öldürüldü. 

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, evde,  tartıştığı 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını silahla ateş ederek öldürdü. Baba Kaya daha sonra aynı silahla intihar etti.  Aziz Kaya'nın eşi ve diğer kızının ise evden kaçarak kurtuldukları belirtildi. 

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise, 21 yaşındaki Seyfullah İ.  iddiaya göre, bir aylık eşi 19 yaşındaki Mine İ. ile şakalaşırken elindeki av tüfeği kazaen ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Mine İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken eşi  Seyfullah İ.  gözaltın alındı. (DHA)

ETİKETLER

kadın cinayetiadıyamangaziantepbabakoca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24