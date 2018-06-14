İSTANBUL, (DHA)- Hepsiburada trend verilerine göre erkekler, bahçe işleriyle kadınlardan 4 kat daha fazla ilgileniyor.

Aynı verilere göre kadınların bahçe kategorisinde en çok tercih ettiği ürün grubu bahçe mobilyaları ve tohumlar olurken erkekler en fazla bahçe makineleri, mangal ve barbekü grubuna ilgi gösteriyor. En çok alışverişi 36-45 yaş arası yaparken, 18-24 yaş aralığının en çok havuz ürünlerine, şezlonglara ve hamaklara ilgi gösterdiği görülüyor.

BAHÇE GRUBU ALIŞVERİŞİNİ EN ÇOK İSTANBULLULAR YAPIYOR

Verilere göre bahçe grubu alışverişlerine en yoğun ilgi İstanbullulardan geliyor. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ediyor. Bursa, Muğla, Antalya, Kocaeli, Adana ve Tekirdağ da yazın gelmesiyle birlikte bahçe keyfini sürmek isteyen iller arasında bulunuyor.

BİTKİ YETİŞTİRME ÜRÜNLERİ EN ÇOK TERCİH EDİLENLER ARASINDA

Hepsiburada bahçe kategorisinde yapılan alışverişlere bakıldığında ise en çok talep gören ürünlerin başında bahçe mobilyası, çiçek bakımı, bitki yetiştirme ürünleri, bahçe kovucuları ve dekoratif malzemeler geliyor. En çok tercih edilenler sıralamasında mangal ve barbekü ürünleri de ön plana çıkıyor. Bahçe dekorasyonuna önem verenler ise aydınlatma, salıncak, hamak, mum, çit ve biblo gibi ürünleri tercih ediyor.

BAHÇE ÜRÜNLERİNE ÖZEL İNİDİRİMLER

Hepsiburada, yazın keyfini bahçelerinde sürmek isteyen müşterilerine özel kampanyalar sunuyor. Bahçe makinelerinde yüzde 20’ye, bahçe mobilyalarında ve bahçe bakım ürünlerinde ise yüzde 15’e varan indirimler müşterileri bekliyor.

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