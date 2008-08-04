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Spor

Erkekler Avrupa üçüncüsü

Avrupa Ligi finalnde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Voleybolda 5. Erkekler Avrupa Ligi'nde Almanya'yı 3-2 yenen Türkiye, 3. oldu.

Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ligin finalinde Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Slovakya ise şampiyon oldu.

ALMANYA: 2 - TÜRKİYE: 3
Salon: Atatürk
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) xxx, David Grill (Slovenya) xxx
Türkiye: Volkan xxx, Arslan xxx, Kadir xxx, İbrahim xxx, Emre xx, Cüneyt xx (Nuri xx, İsmail Cem x, Erhan xx)
Almanya: Kampa xx, Gunthör xx, Bakumovski xxx, Grozer xx, Westphal xx, Bauer xx (Tille xxx, Umlauft xx, Schwarz xx, Steuerwald x, Mayer x)
Setler: (23-25, 23-25, 25-16, 25-22, 15-13)
Süre: 118 Dakika (24, 27, 23, 29, 15)

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