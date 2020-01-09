"Erkekler aralık ayında en az 74 kadına şiddet uyguladı, 5 kadına tecavüz etti, 32 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 161 kadını seks işçiliğine zorladı..."

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Aralık’ta en az 74 kadına şiddet uyguladı, beş kadına tecavüz etti, 161 kadını da seks işçiliğine zorladı, 32 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 28 kadını taciz etti.

Aralık’ta en az 31 kadının ölümü (Aydın 2, Nevşehir 1, Denizli 2, Hatay 1,İstanbul 6, Bursa 2, Bartın 1, Adana 1, Malatya 1, Siirt 1, İzmir 1, Çanakkale 1, Van 3, Ordu 1, Konya 1, Maraş 1, Manisa 1, Bingöl 1, Kütahya 1, Diyarbakır 1, Kayseri 1 ) basına şüpheli olarak yansıdı.

2018- 2019 erkek şiddeti Erkekler, 2019'da en az 328 kadını ve 15 çocuğu öldürdü, 51 kadına tecavüz etti, 712 kadını seks işçiliğine zorladı, 232 kadını taciz etti, 279 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019'un ilk on iki ayında 630 kadına da şiddet uyguladı. 2019'da en az 134 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı. Erkekler 2018'de en az 255 kadını ve aralarında bebeklerin de olduğu 17 çocuğu öldürmüş, 61 kadına tecavüz etmiş 188 kadını taciz etmiş, aralarında kız çocuklarının da olduğu 516 kadına zorla seks işçiliği yaptırmış ve 347 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, en az 380 kadını da yaralamıştı.

Cinayet

Erkekler, Aralık 2019’da en az 23 kadını ve kadınların yanlarında bulunan bir erkeği öldürdü. Erkekler, geçen yıl aynı ay, 30 kadını öldürmüştü. Öldürülen kadınlardan ikisinin koruma kararı vardı. Öldürülen kadınlardan biri Cezayirliydi, en az üçü sistematik olarak şiddet görüyordu.

Aralık'ta öldürülen kadınlar Aslı Ş., Ceren Özdemir, Ceylan O., Deniz Ö., Didem M., Dilek D., Durdu G., Emine D., Emine D., Fatma Ç., Filiz T., Gül E., Güldüren Y., Hatice G. Leyla B., Mazouzi F. , Nazan C., Nazmiye K., Nesibe A., Selin K., Tuğba K., Vusule Y., Zehra E. Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (2), Ankara (3), Balıkesir (3), Bayburt (1), Burdur (1), İstanbul (3), İzmir (3), Kastamonu (1), Kocaeli (1), Mersin (2), Ordu (1), Osmaniye (2).



Kadınların yüzde 69'unu kocası/eski sevgilisi öldürdü. Erkeklerin 15 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkeklerin, dört kadını "barışmak istemediği/ayrılmak istediği" için, bir kadını "kıskançlık", bir kadını "gasp", bir kadını "ekonomik", bir kadını da “beğenmiyorum” “bahanesiyle” öldürdüklerini söyledikleri haberlerde yer aldı.

Aralık 2019’da 12 kadını kocası, dört kadını sevgilisi/eski sevgilisi, üç kadını oğlu ve bir kadını evine giren hırsız, bir kadını da da iş arkadaşı öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına “tanımadığı” olarak yansıdı.

Erkekler, dokuz kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletlerle, altı kadını darp ederek (ikisi sert cisimle), bir kadını da battaniye ile boğarak öldürdü.

Erkekler, 13 kadını evde, beş kadını sokak, tıp merkezi ve boş arazi gibi kamusal alanlarda öldürdü. Erkeklerin beş kadını nerede öldürdüğü ise basına yansımadı.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da İ.T. isimli erkek 17 yaşındaki kız çocuğu N.D.’yi sokakta darp etti. Siirt'te de lise müdürü kız öğrencilere psikolojik şiddet uyguladı.

Bursa'da E.B. isimli erkek, bir kız çocuğunu darp etti.

Bingöl'de bir kız çocuğu balkondan düşerek öldü. Çocuğun ailenin tecavüz eden erkekle evlendirmeye zorlaması nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

Kars'ta bir erkek bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı.

Hukuki Süreç Faillerden biri gözaltına alındı, lise müdürü açığa alındı. İki failin durumu basına yansımadı.

Tecavüz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Aralık 2019’da en az beş kadına tecavüz etti. Bu sayı, geçen yıl aynı ayda dokuzdu.

Kadınlardan biri zihinsel engelliydi. Tecavüzlerin biri kadının hamile kalması ile ile açığa çıktı.

İki kadına kimin tecavüz ettiği basına yansımadı. Bir kadına üniversitedeki akademisyen, bir kadına akrabası, bir kadına kocası tecavüz etti.

Erkeklerin üç kadına nerede tecavüz ettiği basına yansımadı, erkekler iki kadına evde tecavüz etti.

Hukuki Süreç Faillerden sadece ikisi tutuklandı. İki failin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.



Taciz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Aralık’ta en az 28 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 11 idi. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan biri Fas vatandaşıydı.

Kadınlar kendilerini taciz eden 17 erkeği tanımazken, dört kadını aynı dolmuştaki üç erkek yolcu, bir kadını zabıta memuru, bir kadını evine gelen usta, bir kadını damadı, bir kadını komşusu erkek, bir kadını okul müdürü ve üç kadını da üniversitedeki profesörleri taciz etti.

Erkekler, 23 kadını fiziki/sözlü olarak taciz etti. En az bir kadını cinsel organını göstererek taciz eden erkekler, bir kadını da sosyal medya/mesaj yolu ile taciz etti. Erkekler, üç kadını kameraya kaydederek taciz etti.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Bartın (2), Bursa (2), Çanakkale (1), Çorum (1), Edirne (1), İstanbul (13), Kocaeli (2), Kütahya (1), Sakarya (1), Samsun (1), Van (1), Zonguldak (1). Hukuki Süreç Faillerden sadece biri tutuklandı. Yedi fail gözaltına alındı. Beş fail serbest bırakıldı. İkisine adli kontrol şartı konuldu. Bir fail hakkında inceleme başlatılacağı duyuruldu. Üç fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. En az altı failin hukuki süreci basına yansımadı. İki fail hakkında suç duyurusu yapmaya giden kadınlara karakolda sözlü saldırı gerçekleşti. Faillerden birine de iki ay uzaklaştırma verildi.

Çocuk İstismarı

Erkekler, aralıkta aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 32 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Geçen yıl, aynı ay bu sayı dokuzdu.

Çocuklar kendilerine cinsel istismarda bulunan 15 erkeği tanımıyordu. Üç çocuğu servis şoförü, birini babası, ikisini işvereni, birini okul müdürü, ikisini öğretmenleri, ikisini belediye çalışanı, üçünü özel güvenlik görevlisi, ikisini temizlik görevlisi ve birden fazlasını kuran kursu hocası istismar etti.

Çocuklardan biri Suriyeliydi. İki kız çocuğu devlet korumasına alındı. Bir kız çocuğu da seks işçiliğine zorlanarak istismar edildi.

Erkekler, en az 20 çocuğu okul, okul yakını, servis, sokak, kuran kursu gibi kamusal alanlarda, bir çocuğu evde istismar etti. Erkeklerin 11 çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları taciz ettiği iller Adıyaman (1), Ankara (3), Antalya (1), Antep (3), Bolu (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), İstanbul (5), İzmit (1), Kocaeli (1), Mersin (4), Ordu (2), Tekirdağ (2), Tokat (2), Zonguldak (2). Hukuki Süreç Faillerden yedisi tutuklandı. Altı fail gözaltına alındı. Bir fail intihar etti. Bir failin hukuki süreci basına "aranıyor" diye yansıdı. İki fail serbest bırakıldı. Bir fail açığa alındı ve dört fail hakkında soruşturma başlatıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Aralık’ta en az 74 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 16 idi. Kadınlardan dördünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerden dördünün uzaklaştırma kararı vardı. En az iki kadın da erkek şiddeti nedeniyle sığınmaevine yerleştirildi. Kadınlardan dördü sistematik şiddet görüyordu. Bir erkek cezaevinden çıkıp kadına şiddet uyguladı. Erkekler, Kütahya Sivas ve Edirne'de üç kadını tehdit etti.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (3), Adapazarı (1), Adıyaman (1), Amasya (1), Ankara (1), Aydın (2), Bilecik (1), Bolu (1), Bursa (2), Diyarbakır (1), Edirne (22), Elazığ (2), Eskişehir (4), Hatay (2), İstanbul (10), İzmir (1), Kocaeli (4), Konya (1), Kütahya (4), Manisa (1), Samsun (3), Sivas (1), Trabzon (1), Zonguldak (2), iki kent basına yansımadı.

Erkeklerin 55 kadına şiddet uygulama bahanesi basına yansımadı. Erkekler, yedi kadına barışmak istemediği/boşanmak istediği, altısına ekonomik, birine soru sorduğu, birine beğenmediği, birine kahvaltıyı beğenmediği, birine kıskandığı, birine namaz kılmadığı birine de kürtaja zorladığı “bahanesi” ile şiddet uyguladı.Aralık 2019’da 44 kadına koca/eski kocası, 10 kadına, baba, oğul kardeş gibi aile üyeleri, iki kadına sevgilisi, bir kadına bindiği aracın şoförü, bir kadına AKP il yöneticisi, bir kadına da işvereni şiddet uyguladı. En az 15 kadına şiddet uygulayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 64 kadını darp ederek, yedi kadını bıçakla,üç kadını da ateşli silahlarla yaraladı.

Hukuki Süreç Faillerden 15'i tutuklandı. Yedi fail hakkında soruşturma açıldı. Sekiz fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı. Bir fail hakkında yasal işlem başlatıldı. İki fail hakkında kadınlar baskılardan dolayı şikayetçi olmadı. Üç kadına koruma kararı çıkarıldı. Üç failin hukuki durumu basına "kaçtı", üçü de "aranıyor" diye yansıdı. Bir fail ölü bulundu. Bir fail hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı. En az 29 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks işçiliğine zorlama

Aralık 2019’da erkekler, en az 161 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 47 idi. Aralık 2019’da seks işçiliğine zorlanan kadınlardan, 97’si Türkiye vatandaşı değildi. Kadınlardan biri zihinsel engelliydi.