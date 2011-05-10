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ERKEK YETİŞTİRME YURDUNDA YANGIN  DÜZCE (A.A)

10 Mayıs 2011 18:30

-ERKEK YETİŞTİRME YURDUNDA YANGIN  DÜZCE (A.A) - 10.05.2011 - Düzce Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erkek Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında, dumandan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.  Kalıcı Konutlar 8. Bölge'de bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Erkek Yetiştirme Yurdu'nun 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Yurdun yatakhane kısmında çıkan yangın sırasında uyuduğu öğrenilen Zafer Duyar (13), dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince yatakhaneden çıkarılan Duyar, 112 Acil Servis ambulansıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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