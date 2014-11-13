'Erkek ve kız öğrencilerin bir arada yaşaması zinadır'

Milli Görüş'ün gençlik teşkilatı Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde "zina" bildirisi dağıttı. Bildiride, “Ergenlik çağını geçmiş bir erkek ve kızın aynı çatı altında nikahsız bir şekilde birlikte kalması dinimizce açık bir şekilde yasaktır” denildi.

İstanbul Üniversitesi’nde dağıtılan "Gençliğin içine çekilmeye çalışıldığı bataklık: zina" başlıklı bildiride kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmasının "zina" olduğu vurgulandı.

Duyarlı Müslümanların hazırladığı bildiride yer alan ifadeler şöyle:

"Zinaya yaklaşmayınız! Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." (İsra/32)

Günümüzde karşımıza çıkan en büyük ahlaki sorunlarında birisi zinadır. Ülkemizdeki milyonlarca insan, yollarda, sokaklarda, liselerde, sosyal medyada, üniversitelerde ve akla gelebilecek birçok alanda zinaya davet edilmektedir. Bizlere güzel ahlaklı olmamızı emreden dinimiz zinaya yaklaşılmasını haram kılmıştır. Yani zinaya giden yollardan sakınmak üzerimize farzdır.

Son zamanlarda daha sık tartışılan kız ve erkek öğrencilerin aynı evde ikamet etme durumları gençleri zinanın içine çeken illetlerden birisidir. Müslümanlar için bu durum kesinlikle kabul edilemez. Ergenlik çağını geçmiş bir erkek ve kızın aynı çatı altında nikahsız bir şekilde birlikte kalması dinimizce açık bir şekilde yasaktır.

Günümüzde insanları zinaya çeken en açık yollardan birisi de hiç şüphesiz flörttür.

Yine milyonlarca genç nikahsız bir şekilde kız veya erkek arkadaş edinmişlerdir, nikah olmaksızın..."