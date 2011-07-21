Erkek şiddettinde kadının beyanı esas olacak

T24- Aile ve Sosyal Politikalar BakanI Fatma Şahin'in ilk icraatı kadını şiddetten koruyacak yasa taslağı oldu. Erkeği şiddetten vazgeçirebilecek bir dizi önlem arasında dayakçıya elektronik kelepçe ve psikolojik tedavinin yanı sıra şiddet mağduru imam nikahlı eşe nafaka da bulunuyor.

Ebru Toktar Çekiç'in Akşam'da yayımlanan (21 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Bakan Fatma Şahin'in göreve gelir gelmez ayağının tozuyla yaptığı ilk düzenleme de kadın şiddetine ilişkin yeni yasa taslağı oldu.Taslakta şiddetin kapsam alanı genişletildi. Buna göre, bireyin fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik zarar görmesi ya da acı çekmesi ile sonuçlanan her türlü tehdit ile özgürlüğün engellenmesi şiddet sayılacak. Şiddete uğrama ihtimali olan evli kadınların yanı sıra nişanlılar, imam nikahlılar, beraber yaşayanlar, boşanmış kadınlar da korunacak.





Kimliği gizlenecek





İşte taslağın getirdiği yeni düzenlemeler:

- Şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan kişi, beraber yaşanılan evden uzaklaştırılacak. Dayakçı bu eve yaklaştırılmayacak.

- Dayakçı eş, polis ya da askerse mesai saatleri dışında silahını kurumuna teslim etmek zorunda olacak.

- Korunan kadının evi yoksa, kendisine ve çocuklarına barınma yeri sağlanacak. Ailenin kimlik ve adresleri gizlenecek

- Eğer koruma altındaki kadın kamu kurumunda çalışıyorsa, güvenliği gerekçesiyle işyeri değiştirilebilecek.

- Eğer kadının geliri yoksa ve eşinden nafaka almıyorsa ya da tahsil edemiyorsa devlet geçici maddi yardım yapacak. Günlük yapılacak yardımın miktarı bütçe kanunlarına göre olacak. Ödeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak. Geçici ödeme, daha sonra şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan eşten tahsil edilecek.

- Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan erkek, ailenin geçimini sağlayan kişi ise 6 ay tedbir nafakası ödeyecek. Miktarı hakim tarafından belirlenecek. Bu nafakayı dayakçı imam nikahlı kocalar da ödeyecek.

- Tedbir nafakası karar örneği icra müdürlüğüne gönderilecek. Nafaka ödeyecek kişinin maaşından otomatik kesilecek.

- Koruyucu tedbirler hakim tarafından duruşma yapılmaksızın verilecek.

- Şiddet gören ya da şiddet tehdidi ile korumaya alınan kadının sosyal güvencesi yoksa tüm sağlık giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak.





Beyanı yeterli





- Cumhuriyet Savcılığı'nda şiddetten koruma büroları kurulacak. Bu büro, acil olarak tedbir kararları alacak. Şiddet konusunda delil ve belge aranmayacak. Kadının anlattıkları yeterli sayılacak.

- Polis, şiddete maruz kalan birey hakkında hemen güvenlik önlemleri alacak. Koruma tedbir kararları, teknik araç ve yöntemlerle izlenebilecek. (Elektronik kelepçe)





Dayakçı eşe psikolojik tedavi





- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlüğü kurulacak. Bu müdürlük, koruyucu tedbir kararlarının uygulanmasını inceleyebilecek. Korunan kadına iş bulma ve benzeri konularda rehberlik edecek, psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışacak.

- İstek halinde şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişiye psiko-sosyal danışmanlık yapacak. Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan erkeğin topluma karşı taşıdığı risk konusunda rapor hazırlayacak.

- Koruyucu tedbir kararlarına uymayan koca ya da sevgili 4 aydan 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.





10 kişilik ekiple çalıştı





Bakan Şahin yasa taslağını hazırlamak için İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temasa geçti. Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Kadının Statatüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aile Araştırma Kurumu'ndan 10 kişilik ekiple üç gün boyunca çalıştı.