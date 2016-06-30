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Erkek şiddetinden kaçmak için 4. kattan atlayacaktı!

Sinop'ta erkek arkadaşından şiddet gören kadın hastanede tedavi altına alındı

30 Haziran 2016 20:09

Sinop'ta erkek arkadaşından şiddet gördüğü ileri sürülen 26 yaşındaki Y.S. polis tarafından kapı kırılarak kurtarıldı.

Sinop’ta bir apartmanın dördüncü katında meydana gelen olayda iki sevgili arasında evde oldukları sırada tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine 33 yaşındaki E.Ö., kız arkadaşı Y.S.’yi döverek eve kilitledi. Genç kadın, 4. kattaki evin penceresinden sarkarak, çevreden yardım istedi. 

Çevredekilerin polise ve itfaiyeye bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, şüpheli E.Ö.’yü kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Polisin girişimleri yetersiz kalınca ekipler, kapıyı kırarak daireye girdi.

Gözaltına alınan E.Ö. emniyete götürülürken, erkek arkadaşından şiddet gördüğü ileri sürülen Y.S. ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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