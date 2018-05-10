Erkek şiddeti sonucu felç kaldı; dava yine ertelendi

Gaziosmanpaşa’da Handan Aşkın’ı silahla vurarak felç bırakan Emre Aşkın’ın yargılandığı dava 3 Temmuz’a ertelendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Handan Aşkın’ı silahla vurarak felç bırakan Emre Aşkın’ın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Handan Aşkın’ın katıldığı duruşmada, ailesi ve avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu Emre Aşkın’ın da getirildiği duruşmayı, İstanbul Kadın Meclisleri üyesi çok sayıda kadın takip etti. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Emre Aşkın’ın avukatları, tahliye talebinde bulundu. Duruşmaya ilişkin mütalaasını veren savcı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi.