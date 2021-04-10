Erkek şiddeti son bulmuyor: Ekrem Aydın tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Ayşe Aydın, yoğun bakımda uyutuluyor!

Kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanmak istediği Ekrem Aydın tarafından önce aylarca şiddet görüp sonra da üzerine benzin dökülerek yakılmaya çalışılan Ayşe Aydın, yoğun bakımda gözlerini açar açmaz çocuklarını sordu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ekrem Aydın kendisinden boşanmak isteyen eşini 4 ay önce feci şekilde dövdü. Kolu kırılan Ayşe Aydın, İstanbul’da yaşayan babasının evine gitti ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ekrem Aydın’ın annesi, Ayşe Aydın’ı arayarak oğlu ile barışmasını istedi. İki çocuğu için Ayşe Aydın yeniden Tekirdağ’a döndü. 28 Mart günü otomobilde giderken çiftin arasında bir kez daha tartışma çıktı. Otomobili kenara çeken Ekrem Aydın, üzerine benzin döktüğü eşini ateşe verdi. Yoldan geçenler tarafından söndürülen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ’daki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için İstanbul’daki yanık tedavi merkezine sevk edildi.

Yanık bölümünde uyutulan Ayşe Aydın, önceki gün ilk defa gözlerini açtı. Yanına gelen doktorlara 11 yaşındaki oğlu Yiğit ile 7 yaşındaki kızı Merve’yi sordu. Çocuklarının iyi olduğu haberini alan Ayşe Aydın, yeniden durumu ağırlaşınca doktorlar tarafından tekrar uyutuldu.