Erkek şiddeti Sakarya’da; boşanmak isteyen eşini vurdu!

Sakarya'da kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen 24 yaşındaki Merve A.'ya 5 el ateş edip ayağından yaraladıktan sonra silah kabzasıyla darp eden 39 yaşındaki Seymen A. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Habertürk’ün haberine göre, Samsun'da yaşayan 2 çocuk babası Seymen A. kendisinden ayrılmak isteyen eşi 24 yaşındaki Merve A. ile barışmak için çocuklarını da alarak Sakarya'ya geldi. Merkez Adapazarı ilçesinde bir çay bahçesinde buluşan çift arasında tartışma çıktı.

Merve A., eşi Seymen A.'nın barışma teklifini reddedip boşanmak istediğini söyleyerek masadan kalktı.

Seymen A. bunun üzerine karısını önce darp etti, ardından çığlık atarak kaçmaya çalışan genç kadına tabancayla 5 el ateş etti.

Seymen A., baldırından yaralanan Merve A.'yı silah kabzasıyla yerde darp etmeye başladı.

Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar Seymen A.'yı yakalayarak linç etmek istedi.