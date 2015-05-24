Erkek şiddeti mağduru Ayşegül Özarslan haykırıyor: Ölmek istemiyorum!

İzmir’de yaşayan ve ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından ölümle tehdit edilen Ayşegül Özarslan çaresizce yardım arıyor. Eski kocası tarafından arabasına 5 el ateş edildiğini belirten Özarslan, sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor. Silahlı saldırının kamera kayıtlarının olmasına rağmen, ayrılmak üzere olduğu eşinin hakim tarafından denetimli olarak serbest bırakıldığını belirten Özarslan, yardım istemek için paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Ayşegül Özarslan, eşim Erkan Uzun eski eşimden olan çocuklarımı dövüyordu. Bununla kalmayıp kafalarına sıkarım diye tehdit ediyordu. Evden uzaklaştırma almasına rağmen beni devamlı rahatsız etti. Adam tutup çocuğumu dövdürttü. Aman ben bunları ispat edemiyorum. Salı günü arabama 5 el ateş etti. 3 gün kaçtıktan sonra bu sabah ifadeye geldi ve akşama serbest kaldı. Kamera görüntülerinde oldukça belirgin olmasına rağmen net kabul edilmedi. O da inkar etti ve hakim denetimli serbest bıraktı. Korunma evine yerleştirm. Burası çok güvenli sağolsunlar. Ancak 4 yaşındaki oğlum: ‘anne neden bizi hapishaneye getirdiler? Babamı mı öldürdün? diye soruyor. Ben annem ve 5 çocuğum hapsolduk. Evet burada bize bir şey yapamaz ama bu çözüm değil ki! O şu an daha çok cesaretlendi. Çaresizce yardım arıyorum. Lütfen bana ve çocuklarıma yardım edin. Çok korkuyoruz, ölmek istemiyoruz, ölmemize izin vermeyin. Bu twitlerle ve görüntülerle anılmak istemiyoruz. ”

Özarslan için change.org’da ‘Kadın Cinayetlerini DURDURALIM ! başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Ayşegül Özarslan’a destek vakti!

Kampanyada şu ifadelere yer verildi:

“İnterrail grubunda yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Ayşegül Özarslan’ın sesini duyurmasına yardım ediyoruz !

Ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından aracı 5 kez kurşunlanan Ayşegül Özarslan, şu anda bir sığınma evinde ve can güvenliği söz konusu değil, sebebi ise malum kişinin denetimli serbestlik yasası ile elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor olması. Ayşegül Özarslan, geçmişte şiddete maruz kalmış, ve gelecekte kalabilecek olan tüm kadınlar için şimdi DESTEK vakti!

Artık bu katliam durmalı!

Kampanyaya destek verenlerin imzalama nedenlerinden bazıları şöyle:

- İmzalıyorum çünkü kadınlar ne sizin esiriniz ne de oyuncağınız, her istediğinizde kolunu bacağını kırıp öldürdüğünüz… Güç, bilekle değil akıl gücüyle gösterilir!

-Bu hayatta bayanların yeri herzaman özeldir ve bunu herkes bilsin diye kampayaya ihtiyaç duyuyorsak bu bizim ayıbımızdır.Kadın cinayetterine DUR deme vakti geçmesine rağmen biz hâlâ karaktersiz insanlara bunu anlatamıyoruz.

-Artık bu katliam durmalı!

-Bir kere daha “KADIN CİNAYETİ” HABERİ DUYMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK.

-Ablamızın kendini ve çocuklarını korumak için verdiği savaşta lütfen ona destek olalım. Hayat daha uzun, bence bu güzel insanın yaşamaya hakkı var. Çocuklarının annelerine ihtiyacı var.

- Kadın cinayetlerine dur denmesini, ve adalet istiyorum.

-Artık yeter kadın düşmanı devlet yaptırımlarını farklı yönde kullansın. kadınları korumak gibi