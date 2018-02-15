Erkek şiddeti | Kuma getirdiği sevgilisinin elini kırdı; evi terk eden karısını tekme ve yumrukla dövdü

Adana'da, bir kişi, kuma getirdiği için evi terk eden eşini barışma teklifini kabul etmeyince döverek hastanelik etti. Sevgilisinin de elini kırdı.

Olay, 12 Şubat'ta merkez Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi üzerine kuma getirince 2 çocuğu ile evini terk eden Gamze Ç., yardımcı kadın olarak çalıştığı villadan çıkıp minibüse binmek için ana yola geldi. Bu sırada eşi Murat Ç. ile onun kuzeni Bülent K. yolunu kesti. Murat Ç., eşine barışmak istediğini söyleyip, eve götürmek istedi. Ancak kadın bunu kabul etmeyince tekme yumruk saldırdı. Sokak ortasında dövülen kadını, çevre esnafı kurtardı. Eli yüzü kanlar içinde kalan kadın, çağrılan ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi. Gözleri morarıp şişen Gamze Ç. karakola giderek eşi Murat Ç. ile Bülent K.'dan şikayetçi oldu. Yakalanan Murat Ç., tutuklanırken Bülent K. ile serbest bırakıldı.

Kuma getirmiş

İşsiz Murat Ç. ile 10 yıl önce birbirlerini severek evlendiklerini belirten Gamze Ç., 3 yıl önce üzerine kuma getirdiğini, kendisinin de bu duruma dayanamayınca 1 ay önce evi terk ettiğini söyledi. Eşinin sürekli şiddet uyguladığını belirten Gamze Ç. "Eşim, bizi bırakıp o kadınla yaşamaya başladı. Eşim, birlikte olduğu o kadını dövüp elini kırmış. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Kabul etmeyince kuzeni Bülent ile gelip, beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Tekme yumruk dövdü. Gözlerim morardı, vücudumda yara izleri var. Eşimin beni öldürmesinden korkuyorum" dedi. Eşinden boşanmak istediğini belirten Gamze Ç., bu sürede koruma da talep etti.

"O kadın kaçınca Gamze'ye döndü"



Gamze Ç.'nin akrabaları ile ise Murat Ç.'ye tepki gösterip, serbest bırakılan Bülent K.'nın da tutuklanmasını istedi. Murat Ç.'nin kuma getirdiği kadını dövüp elini kırdığını belirten Gamze Ç.'nin ismini açıklamayan dayısı, "Adam işsiz, yıllardır yeğenime kötü davranıyor. Bu yetmiyor gibi üzerine kuma getirdi. O kadını da dövüp elini kırmış, kadın da bunu terk etti. Bu kez yeğenim ile barışmak istemiş. O da kabul etmeyince dövmüşler. Kendilerinden şikayetçi olduk" diye konuştu.