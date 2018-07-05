Erkek şiddeti haziran ayında 39 kadını öldürdü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) yayımladığı haziran ayı veri raporunda, 39 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Birgün'de yer alan ahbere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen ay şiddete bağlı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma olduğunu iddia etmişti. Ancak açıklanan tablo, haziran’da bir önceki aya göre kadın cinayetlerinde artış yaşandığını ortaya koydu. Mayıs ayında 37 kadın öldürülürken, haziran ayında 39 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

‘Yargılama aşamasına geçilemiyor’

2018 yılı haziran ayında da öldürülen birçok kadının, kim tarafından veya neden öldürüldüklerinin tespit edilmediği, bunun belirlenmemesi nedeniyle yargılama aşamasına geçilemediği ya da çok geç geçildiği, bunun da kadın cinayetlerini artırdığı belirtildi.



İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin ilgili kurumlarının şiddet vakalarını tespit etmesi ve buna göre şiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekirken; söz konusu makamların bunları yapmadığının kaydedildiği raporda, şöyle denildi:



“Her ay basına yansıyan kadına yönelik şiddet haberlerinde davalar, yeni yaşanan olaylar ve kadın hareketine dair ayrıntılar yer almaktadır. Kadın cinayeti haberleri şikâyete bağlı olmaksızın direkt kamuya yansıyorken; cinsel şiddet ve çocuk istismarı haberlerinin ortaya çıkması, gerek bu suçların şikâyete bağlı olması gerek soruşturma ve dava süreçlerinin devam ediyor olmasından dolayı net sayının belirlenmesi zorlaşmaktadır.”

Yine en yakınları öldürdü

Haziran ayında kadınların 9’u şüpheli ölümle hayatlarından oldu, 18’i tespit edilemedi, 5’i kendi hayatına dair karar almak isterken, 4’ü boşanmak, 2’si ayrılmak istediği ve 1’i başka bir kadını korumak istediği için öldürüldü.



Kadınlar yine yakınları tarafından öldürüldü. Bu ay kadın cinayetlerinde 14’ünün faili tespit edilemezken, 11’i evli olduğu erkek tarafından, 5’i akrabası, 3’ü imam nikâhlı olduğu erkek, 2’si boşandığı erkek, 2’si erkek arkadaşı, 1’i oğlu ve 1’i babası tarafından öldürüldü.



Bu ay içerisinde kadın cinayetinin en çok işlendiği iller: İstanbul’da 4, Antalya’da 4, Bursa’da 3, İzmir’de 3, Muğla’da 3. Öldürülen kadınların 9’u 36-65 yaş aralığındayken, 6’sı 26-35 yaş arasında, 6’sı 19-25 yaş arasında.



Basından alınan bilgilere göre, 2018 Haziran ayında 22 kadına cinsel şiddet uygulandığı, kadınların 19’u tanımadığı, 1’i akrabası, 1’i öğretmeni ve 1’i tanıdığı erkekler tarafından cinsel şiddete maruz kaldı.

Çocuk istismarı da devam etti

Raporda, çocuk istismarına dair sadece basına yansıyan haberlerden 24 çocuğun bu suça maruz bırakıldığına ulaşıldı. Gerçek rakamların çok daha fazla olduğunun vurgulandığı raporda, “Bu ay içerisinde kayıp olduğu ortaya çıkan, bunun üzerine sosyal medyadan halkın #LeylaVeEylülNerede etiketiyle aramaya çalıştığı küçük çocuklardan da acı haber geldi. 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cansız bedeni istismara uğramış ve bir elektrik direğine gömülü halde bulundu. 2 yaşındaki Ecrin Ergün ise babası tarafından öldürüldü. Şiddetin boyutu artarken korunamayan sadece kadınlar değil çocuklar da oldu. Basından öğrendiğimiz kadarıyla bu ay çocukların 10’u tanımadığı kişiler, 5’i akrabası, 4’ü öğretmeni, 1’i patronu, 4’ü tanıdığı kişiler tarafından istismara uğradı” bilgileri paylaşıldı.