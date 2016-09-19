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‘Erkek’ şiddeti Gaziantep’te; emekli polis, boşandığı eşini öldürdü!

Türkan Mavi, 4 çocuk annesiydi

19 Eylül 2016 21:07

Gaziantep’te emekli polis memuru, bir süre önce ayrıldığı 4 çocuk annesi eski eşini silahla vurarak öldürdü.

Habertürk’ün haberine göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde boş arazide ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, vücudunda bıçak izleri bulunan ve silahla vurularak öldürülen kişinin Türkan Mavi (38) olduğu belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mavi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısı emekli polis memuru Bozan Akay'ın (50) yakalanması için çalışma başlatıldı.

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