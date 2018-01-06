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Erkek şiddeti | Eşini önce bıçakladı, sonra pompalı tüfekle vurdu

Kendi çabalarıyla hastaneye giden N.H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi

06 Ocak 2018 18:31

Samsun'un Bafra ilçesinde oturan Akın H. (41), boşanma aşamasındaki eşi N.H.'yi (36) bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kendi çabaları ile hastaneye giden kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Akın H. ile eşi N.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akın H., N.H.'yi bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan kadın, otomobiline binerek Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahale ardından ağır yaralı kadın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Akın H.'nin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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