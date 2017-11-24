T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek şiddeti | Eşini bıçaklayan adam vurularak yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

24 Kasım 2017 03:54

İstanbul Esenyurt’ta, eşini bıçakla yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine de saldırdığı iddia edilen kişi, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

 

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi 1605 Sokak'ta, C.M. (37) ile eşi A.M. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.M, karısını bıçakla kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine de saldırdığı ileri sürülen C.M, polis tarafından bacağından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

C.M'nin gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

ETİKETLER

istanbulpolisesenyurtbıçakladıadamyakalandıvuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24