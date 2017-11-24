Erkek şiddeti | Eşini bıçaklayan adam vurularak yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta, eşini bıçakla yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine de saldırdığı iddia edilen kişi, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi 1605 Sokak'ta, C.M. (37) ile eşi A.M. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.M, karısını bıçakla kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine de saldırdığı ileri sürülen C.M, polis tarafından bacağından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

C.M'nin gözetim altında tutulduğu öğrenildi.