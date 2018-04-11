Erkek şiddeti | Eşini 11 kurşunla öldürdü; savcı, sanık hakkında 'tahrik indirimi' talep etti

Diyarbakır'da, geçen yıl mayıs ayında 30 yaşındaki eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldüren 38 yaşındaki koca Abdullatif Kavut ve öldürülen kadını eşine götürdüğü öne sürülen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın soruşturması tamamlandı. Savcılık, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini öldüren Abdullatif Kavut'un haksız tahrik indirimi uygulanarak, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif Kavut, 12 yıllık eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü.

Cinayette kullandığı silahla yakalanan Kavut, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif Kavut'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına götürdüğü iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Muayeneye götürdü götürme bahanesiyle öldürüdü

Abdüllatif Kavut'un, kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek üzere eşini iç beden muayenesine götürmek istediğini vurgulayan savcı, Şemsihan Kavut'un gitmek istememesine rağmen diğer şüpheli olan ağabeyi Süleyman Yılmaz tarafından zorlandığını belirtti. Süleyman Yılmaz'ın muayeneye giderken Abdüllatif Kavut'un üstünü aradığını ve eşini de gönderdiğini belirten savcı, 3 kişinin bu şekilde hastaneye gitmek için yola çıktığını kaydetti.

Hastane yolunda 11 kurşuna tahrik indirimi

Hastane yoluna geldiklerinde şüphelinin eşi ile baş başa konuşmak için aracı durdurduğunu belirten savcı, ikilinin araçtan indiğini kaydetti.

Genç kadının eşine son kez "Bir şey yok" dediğini belirten savcı, başka konuşma olmadan Abdullatif Kavut'un belindeki Glock marka silahı çıkararak, ateş etmeye başladığını kaydetti. Şemsihan Kavut'a 3'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 11 kurşun isabet ettiğini belirten savcı, Abdullatif Kavut'un tabanca ile etkin mesafeden 11 kez ateş ederek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini kaydetti.

"Sadakat yükümlülüğü'nü yerine getirmedi"

Cinayetin, Şemsihan Kavut'un "aile hukukundan kaynaklanan sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan haksız tahrik altında işlendiğini" öne süren savcı, şüpheli Süleyman Yılmaz'ın da kardeşi olan maktule ile Abdullatif arasında "toplumsal yapı itibariyle öldürmeye elverişli bir husumet bulunduğunu bilmesine rağmen genç kadını teslim ettiğini" vurguladı.

Savcı, Kavut ailesinden bazı kişilerin arayıp, maktuleyi eşine teslim etmemesini söylemesine rağmen, kardeşini şüphelinin yanına inmesi konusunda zorlayan Süleyman Yılmaz'ın cinayete yardım eden sıfatı ile katkıda bulunduğunu belirtti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Abdüllatif Kavut ve tutuksuz sanık Süleyman Yılmaz'ın yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına karar verdi. Abdüllatif Kavut'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.