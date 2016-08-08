Erkek şiddeti bu sefer Muğla’da; eşini döverek öldürdü!

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir kişi, telefonda başka bir erkekle mesajlaştığını iddia ettiği eşini önce darp etti ardından ekmek tahtası ile feci şekilde döverek öldürdü.

Habertürk’ün haberine göre, iddiaya göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan bir apartmanda kapıcılık yapan 27 yaşındaki Gökhan G., eşi Gizem G.'nin gece geç saatlerde telefonda başka bir erkekle mesajlaştığı iddiası ile ikili arasında tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışma esnasında Gökhan G., eşini eline geçirdiği ekmek tahtası ile dövdü. Genç kadının yardım çığlıkları üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine apartman bodrum katındaki kapıcı dairesine gelen polis ekipleri genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Genç kadının durumunun ağır olması nedeni ile olay yerine ambulans çağrılırken, eşini feci şekilde döven Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gizem G., geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.