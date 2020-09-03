Erkek şiddeti | Boşanma aşamasındaki astsubay, eşi ile bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaraladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru, eşi Handan Doğru'nun işyerine giderek, eşi ve işyerine malzeme getiren Alper R.'yi öldürdü. Doğru, işyeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi. Eşi Handan Doğru ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R'yi öldüren Köksal Doğru, işyeri çalışanı Gizem Önall'ı da ağır yaraladı. Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşledi.

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. önel, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)















