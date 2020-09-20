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Erkek şiddeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını ve yanındaki kişiyi silahla ağır yaraladı

20 Eylül 2020 20:12

İstanbul, Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkeğe yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralandı.

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