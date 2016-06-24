'Erkek' şiddeti bitmiyor; kendisiyle beraber olmak istemeyen sevgilisini döverek öldürdü!

Adana'da karşılıksız aşk beslediği 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya'yı döverek ölümüne neden olan 29 yaşındaki Bünyamin Fikirdeşici hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde. Fikirdeşici'nin boşandığı 2 eşine de şiddet uyguladığını vurguladı.

DHA'nın haberine göre, bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak çalışan Türkan Sarıkaya, yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştığı sondaj şirketi bulunan Bünyamin Fikirdeşici ile kısa bir arkadaşlık dönemi geçirdikten sonra ayrıldı. Geçen aralık ayında Türkan Sarıkaya ile sosyal medya üzerinden tekrar irtibat kuran Bünyamin Fikirdeşici genç kadın ile görüşmeye başladı. İddiaya göre bu görüşmelerden rahatsız olan genç kadın irtibatı koparmak istedi ancak korktuğu için bunu yapamadı. Bu durumundan arkadaşlarına da söz eden genç kadın, Bünyamin Fikirdeşici'yi arayarak görüşmek istemediğini söyleyeceğini anlattı.

8 Şubat'ta Bünyamin Fikirdeşici, otomobili ile Türkan Sarıkaya'yı iş yerinden alarak kendine ait iş yerine götürdü. Güvenlik kameralarına, genç kızın Bünyamin Fikirdeşici ile araç içerisinde birbirlerini iteklediği ve Fikirdeşici'nin genç kızı kolundan tutarak araçtan indirdiği yansıdı. Türkan Sarıkaya'nın akrabası Seren Gün, akşam saatlerinde genç kızı arayarak görüşmek istediğini söyledi. Türkan Sarıkaya'nın sesinin tedirgin gelmesi ve Bünyamin Fikirdeşici'nin yanında olduğunu söylemesi üzerine Seren Gün, ilerleyen saatlerde genç kızı tekrar aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine kardeşi Utku Fikirdeşici'yi arayarak yardım istedi. Utku Fikirdeşici, arkadaşı Ali Can Döner ile birlikte iş yerine gitti. Ağabeyinin kapıyı açmaması üzerine balkondan atlayarak içeri giren Utku Fikirdeşici, baygın halde ve yüzünde darp izin olan genç kızı ailesinin evine bıraktı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sarıkaya 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tutuklanan Utku Fikirdeşici Türkan Sarıkaya ile alkol aldıklarını belirterek, "Türkan sarhoş oldu. Kucağımda taşırken burnunu kanepeye çarptım" diye savunma yaptı.

2 eşine de şiddet uygulamış

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, otopsi raporuna göre Türkan Sarıkaya'nın kanında alkole rastlanmadığını belirtirken, ölümün künt kafa travmasına bağlı beyin kanamasından kaynaklandığını kaydetti. Savcı, tanık ifadeleri ve kardeşi Utku'nun beyanlarında şüphelinin boşandığı 2 eşine de şiddet uyguladığı izlenimi oluştuğuna dikkat çekti. Ayrıca şüpheli hakkında boşandığı eşi T.E.'yi darp ettiği gerekçesiyle kamu davası açıldığını hatırlattı. Bünyamin Fikirdeşici hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Fikirdeşçi'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.