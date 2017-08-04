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Erkek şiddeti: Bir ayda 34 kadın ve 17 çocuk öldürüldü, 32 çocuk istismara uğradı

2017’nin ilk yedi ayında en az 242 kadın erkekler tarafından öldürüldü

04 Ağustos 2017 00:26

Türkiye’de temmuz ayında en az 34 kadın ve 17 çocuk erkekler tarafından öldürüldü.

Ocak ayında 37, şubatta 30, martta 35, nisanda 31, mayısta 39, haziranda 36, temmuz ayında ise en az 34 olmak üzere, 2017’nin ilk yedi ayında en az 242 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Geçtiğimiz ay öldürülen kadınların yüzde 56’sı tanıdığı erkekler tarafından öldürülürken, yüzde 35’i şüpheli biçimde hayatını kaybetti.

Kadınların yüzde 3’ü tanımadığı erkekler tarafından öldürülürken, iki kadın iş kazasında hayatını kaybetti, dokuz kadın da iş kazası sonucunda yaralandı.

Temmuz ayında en az 32 çocuk cinsel istismara uğrarken, 17 çocuk da öldürüldü.

 

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