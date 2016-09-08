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Erkek şiddeti Adıyaman'da; eşini uykuda bıçakladı!

Adıyaman'da eşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Mahmut Akdağ polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

08 Eylül 2016 22:38

Adıyaman’da  psikolojik sorunlar yaşıdığı iddia edilen Mahmut Akdağ, eşi Ayşegül Akdağ'ı uyuduğu sırada 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA'da yer alan habere göre; olay, sabah saatlerinde Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 aydır işsiz olan ve psikolojik sorunları bulunan 33 yaşındaki Mahmut Akdağ, eşi 30 yaşındaki Ayşegül Akdağ’ı uyuduğu sırada bıçakla 5 yerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan Ayşegül Akdağ, çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Uykuda eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Mahmut Akdağ ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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