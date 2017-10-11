Erkek şiddeti: 48 yaşındaki kadını kocası dövdü, oğulları öldürdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evden kaçan Nazlı Uyanık, 'yeniden evlenmek istediği' gerekçesiyle oğlu Sertan Uyanık tarafından öldürüldü.

Posta'da yer alan habere göre, olay dün akşam Karşıyaka Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın üst katındaki dairede meydana geldi. Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını bile yerleştirmediği evinde, yaralı halde pencereye çıkıp yardım istediği duyuldu.

Komşularının haber vermesi ile gelen sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde bulduğu Nazlı Uyanık, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi saptanan Nazlı Uyanık, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Oğulları Ankara girişinde yakalandı

Polis cinayetten hemen sonra beyaz kamyonetle kaçan 2 kişinin peşine düştü. Kamyonet devrek ilçesi çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Takibe devam eden polisler şüpheli iki kişinin, Ankara’ya giden yolcu otobüsüne bindiklerini öğrendi. TEM’in Ankara girişinde otobüsü durduran güvenlik güçlerinin yakaladığı şüphelilerin, Nazlı Uyanık’ın oğulları oldukları ortaya çıktı.

Eşinin şiddetinden kaçtı

Yapılan araştırmada, Uyanık’ın Bitlis’te kocasından gördüğü şiddet yüzünden devlete sığındığı ve kadın sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Bir süre burada kalan Nazlı Uyanık eşinin ve çocuklarının peşini bırakmaması üzerine yaklaşık 1 ay önce İstanbul’a gittiği öğrenildi.

Nazlı Uyanık’ın, İstanbul’da tanıştığı Zonguldak Devrekli M.S. adlı kadının, "Bizim memlekete gidelim. Sana iş ve ev bulalım" teklifini kabul ettiği ve 1 hafta önce Devrek’e gelerek bu kadının ağabeyiyle tanıştığı tespit edildi. Devrek’te önce aynı mahallede başka bir ev kiralayan Nazlı Uyanık’ın, su aboneliği işlemini yaptıramaması nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve aynı mahallede cinayetin işlendiği evi kiraladığı saptandı.

Oğulları itiraf etti

Sertan ve Özkan Uyanık kardeşlerin dün annelerinin izini bularak Devrek’e geldiği telefonla ulaşarak konuşmak istediklerini söyledikten Nazlı Uyanık'ın evine gittiklerini, annelerinin yeniden evlenmek istediğini söylemesi üzerine çıkan tartışma sonucu Sertan Uyanık’ın annesini bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Sertan Uyanık polise verdiği ilk ifadesinde suçu itiraf ettiğini, kardeşinin suçunun olmadığını söyledi. İki kardeş, Devrek Adalet Sarayı'nda savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenazesini kimse almadı

Öte yandan sabaha karşı otopsisi tamamlanan Nazlı Uyanık’ın morgda teslim edilmek üzere hazır bekletilen cenazesi için herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.