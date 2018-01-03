Erkek şiddeti | 2017'de 409 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2017 veri raporunu yayınladı. Rapora göre 2017 yılında 409 kadın öldürülürken, 387 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Raporda cinayetlerdeki düşüşün mücadele ile doğru orantılı olduğuna dikkat çekildi.

BirGün'de yer alan habere göre, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine ilişkin 2017 veri raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre geçtiğimiz yıllara göre kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekilirken 2017 yılında 409 kadın öldürülürken, 387 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Raporla birlikte yapılan yazılı açıklamada 2017 yılında özellikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınların meydanları doldurduğu kasım ayında ise en az kadın cinayetinin yaşandığına dikkat çekildi. Öte yandan Temmuz ayında kadınlar “kıyafetime karışma” dolayısı ile sokağa çıktığı ayda da en az kadın cinayetinin yaşandığı ay oldu.

Yayınlanan raporda erkekler tarafından 2017 yılında 409 kadın öldürülürken, 387 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandığı belirtildi. En fazla kadın cinayetinin yaşandığı iller ise İstanbul’da 57, İzmir’de 32, Antalya’da 25, Bursa’da 18, Adana’da 17, Gaziantep’te 15, Konya’da 12 şeklinde sıralandı. Kadın cinayetlerinde yaşamlarını yitiren kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u boşanmak istediği için öldürülürken; 134 şüpheli ölüm ve 110 tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleştiği şeklinde belirtildi. Öte yandan geçen yıllara göre şüpheli ölümlerde artış olduğuna dikkat çekildi. Belirlenen 332 cinsel şiddette ise 129 kadının kamuya açık yerlerde ve tanımadığı erkekler tarafından cinsel şiddete maruz kalındığına dikkat çekildi. Aylara göre dağılımda ise Kasım ayında 27 ve Temmuz ayında ise 28 kadının yaşamını yitirdiği açıklanırken ölümlerde en az bu aylarda olmasının nedeni olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve Kıyafetime Karışma eylemleri olarak gösterildi.

Şüpheli ölümlerde artış

Kadın cinayetlerinin nedenlerinin yüzde 33’ünün nedenin tespit edilemediği, yüzde 22’sinin “kocaları” tarafından öldürüldüğü yüzde 13’ünün ise “tanıdığı biri/akraba” tarafından öldürüldüğü tespit edildiği dile getirildi. Kadın cinayetlerinin hangi bahaneler ile işlendiği noktasında ise yüzde 29 şüpheli ölüm, yüzde 28 tespit edilemeyen yüzde 21’inin ise kadınların kendi hayatlarına dair karar alması olarak ifade edildi. Kadınların yüzde 34’ü evli iken yüzde 14’ünün bekar yüzde 49’unun ise tespit edilemediği açıklandı. Kadınların yüzde 43’ü ateşli silahlar yüzde 21’inin ise kesici alet ile öldürüldüğü tespit edildiği rapora yansıdı.

Genç kadınlar mücadeleyi büyütüyor

Yayınlanan raporda kadınların her şeye rağmen mücadele ettiği ifade edilirken özellikle de genç kadınların mücadelenin en önlerinde olduğu belirtilirken raporda şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz yıllara göre 2017 yılında kadın cinayeti arttı. Bu yıl 409 kadın kardeşimiz hayatını kaybetti. OHAL ile KHK’lar ile özellikle haklarımıza yönelik saldırıların artmasıyla kadın cinayetleri de paralel olarak artış göstermeye başladı, Aralık ayında tam 45 kadın hayatını kaybetti. Yine OHAL ile beraber sürdürülen savaş politikaları kadın cinayetinde vahşetin artmasına sebep oldu; kadın cinayetlerinde faili belli olmayan cinayetlerle karşılaştık. Koruma altında kadınlar öldürüldü. Yaş aralığı düştü, çocuklar öldürüldü. 2017 yılında kadın cinayetinin en çok artmasının sebepleri devletin kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddete karşı önlem alması yerine daha çok artıracak uygulama ve yasaların getirmeye çalışmasından dolayıdır. Çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak olan ‘Müftülüklere resmi nikâh yetkisinin’ verilmesi bir gecede apar topar ‘isteseniz de istemeseniz de geçecek’ denilerek yürürlüğe girdi, arabuluculuk gibi hukuk dışı uygulamalar getirilmeye çalışıldı, 6284 zedelenmek istendi. Bu gibi yasa ve uygulamaların geçirilmeye çalışıldığı ekim ayında kadın cinayetinde ciddi oranda bir artış yaşanmış, 40 kadın öldürülmüştü. 2017 buna karşın kadınların örgütlü mücadelesinin de arttığı bir yıl oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınların meydanları doldurduğu kasım ayında, “kıyafetime karışma” dediğimiz temmuz aylarında ise en düşük kadın cinayeti yaşandı. Artan kadın cinayeti, çocuk istismarı ve cinsel şiddete rağmen kadın mücadelesinin sürdüğü bir yılı geride bıraktık. Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadın cinayeti verilerinin derlenmesi ve nedenlerinin açığa çıkartılması devletin görevidir. Ancak bunu yapmayan yetkili merciler yerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak basından aldığımız bilgilere göre bu verileri hazırladık; sizler için paylaşıyoruz”