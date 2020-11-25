Erkek şiddet son bulmuyor: Haftada 3 bin 867 kadın şiddete maruz bırakıldı; takipsizlik oranı 7 yılda yüzde 82’ye ulaştı!

8 yıl içinde savcılıklar tarafından işlem yapılan şiddet faili erkeklerin yüzde 73’ü serbest bırakıldı. 25 bin 481 kişi hakkında kadına yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulsa da kamu davası açılan erkek sayısı yalnızca 4 bin 910. Rapora göre, haftada 3 bin 867 kadın şiddete maruz bırakıldı; takipsizlik oranı ise 7 yılda yüzde 82’ye ulaştı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı rapor, Türkiye'de kadına yönelik erkek şiddetinin her geçen gün katlanarak arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlgezdi, şiddete maruz bırakılan kadınların kolluğa başvurmak yerine doğrudan savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarında da şüpheliler hakkında çoğunlukla “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildiğini belirterek, “Savcıların imzaladığı her takipsizlik kararı, artan şiddet vakası olarak istatistiklere yansıyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, kadına yönelik şiddetle mücadele etmesi gereken yargı mekanizmasının savcılık ayağının sağlıklı işlemediğini gösteriyor.

Resmi verilere göre 2012-2020’yi kapsayan 8 yıl içerisinde savcılıklar tarafından işlem yapılan faillerin yüzde 73'ü serbest bırakıldı. Başka bir deyişle savcılıklarda hakkında işlem başlatılan şiddet faili her 10 erkekten 7'si herhangi bir adli sürece tabi olmadan serbest bırakıldı.

8 yılda 25 bin 481 kişi hakkında kadına yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulsa da savcılar tarafından hakkında kamu davası açılan erkek sayısı 4 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

Takipsizlik oranı 7 yılda yüzde 82’ye ulaştı!

Savcılık makamının şiddet failleri hakkında sergilediği tutumun münferit olmadığını Adalet Bakanlığı'nın resmi verileri de ortaya koydu. Hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ gerekçesiyle işlem yapılmayan şüpheli sayısı her geçen yıl düzenli olarak artıyor. Rapora göre 2012 yılında faillerin yüzde 47’si hakkında ‘takipsizlik’ kararı verilirken, bu oran yıllar içerisinde düzenli bir şekilde artarak 2019 yılında yüzde 82’ye ulaştı.

Haftada 3 bin 867 kadın şiddete maruz bırakıldı

Son 8 yılda suç duyurusunda bulunmayan ancak kolluğa başvuran 1,6 milyon kadın ise şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemelerden koruma talep etti. Buna göre geçtiğimiz 8 yılda her hafta ortalama 3 bin 867 kadın erkek şiddetine maruz bırakıldı.