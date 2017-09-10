"Erkek reisse kadın itaat etmeli"

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, müfredattaki, “Kadın itaat eder” tartışmasıyla ilgili “Kadın evde eğer bir riyaset söz konusu ise erkek reisse itaat etmek durumundadır. Roller değişirse yükümlülükler de değişir” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Alparslan Durmuş, şunları söyledi:

İtaat tartışması

"Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde İslam dininden bahsediyoruz. ‘Eşler birbirine karşı itaat ve sadakat borcundadırlar’ deniliyor. Diyor ki zamanı itibariyle iş bölümü varsa, bunun gereği olarak kadın da ona itaat eder. Roller değişirse görev ve sorumluluklar da değişir. Kadın evde eğer bir riyaset söz konusu ise erkek reisse itaat etmek durumundadır. Medeni Kanunumuzda reislik tanımının olduğu dönemde, ‘reis kimse ona itaat eder’ diyordu. Şu anda da orada reisten söz ediyor ve ‘reisliğin olduğu yerde itaat olur’ diyor. Roller değişirse yükümlülükler de değişir.



Atatürk'ün müfredattan çıkarılması

Türkçe 1’den 8’e kadar 6 ünite var, zorunlu ünite. 6 ünitenin bir tanesi milli mücadele ve Atatürk temasıdır. Metinler üzerinden Türkçe dersinde milli mücadele ve Atatürk ünitesinde alınması zorunlu olarak işlenmekte. Cahilliğe, ahmaklığa gerek yok. Kronolojik olarak tarihi anlatmadığınız zaman tarih yapmış olmazsınız.



"Ateistle evlenmeyin" tavsiyesi

Böyle bir tavsiye var. Ben bulunmuyorum ki Allah bulunuyor. İslam’da evlilikle alakalı şartlardan birisi; ‘Müslüman Allah’ı inkar eden birisiyle evlenemez’ diyor.”