Erkek patrona, 'seksi' giyinen çalışanını kovma hakkı

ABD'nin Lowa eyaletinde bir mahkeme, ilginç bir kararla gündeme geldi. Mahkeme, erkek bir işverene, kadın çalışanı için, "seksi giyinip tahrik ettiği" gerekçesiyle kovma hakkı verdi.

Mahkeme, eyalette bundan böyle işverenlerin "aşırı çekici" olmalarını gerekçe göstererek çalışanlarını kovma hakkını yasal hale getirdi.

Karar, diş hekimi James Knight‘ın asistanı Melissa Nelson’ı eşinin isteğiyle işten çıkarmasının ardından konunun mahkemeye taşınması üzerine alındı.

Yaklaşık 10 yıldır Knight’ın asistanlığını yapan Nelson, patronuyla flört etmediğini ve kendisine haksızlık edildiğini ifade etti.

Knight ise çalışanının vücudunu saran kıyafetler giymesinden rahatsız olduğunu, bu rahatsızlığını da Nelson’a ilettiğini belirtti.

'Eğer erkek olsaydım kovulmayacaktım'

Üç yıl önce de Kngiht’ın asistanına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attığı fakat hiçbirine yanıt alamadığı da ortaya çıktı.

Mesajları gören Knight’ın eşinin, Nelson’ın kovulmasını sağladığı belirtildi.

Nelson, Knight’ın ekibindeki diğer çalışanlarının da kadın olduğunu ve kendisine haksızlık edildiğini ileri sürdü.

7 hakim davayı, "bir çalışanın hiçbir flört yaşamadığı halde işvereni tarafından dayanılmaz çekici bulunmasının" işten kovulma gerekçesi olup olamayacağı kapsamında inceledi ve Knight’ın haklı olduğuna karar verdi.

Nelson, "Eğer erkek olsaydım kovulmayacaktım" diyerek karara tepki gösterdi.