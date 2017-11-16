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Erkek öğrencisine tecavüz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıldan bu yana 'Fiili livatada' bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeni 37 yaşındaki Ahmet E

16 Kasım 2017 16:40

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıldan bu yana \'Fiili livatada\' bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeni 37 yaşındaki Ahmet E. tutuklandı.
İzmit\'te özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Y.Ö.,3 yıldan bu yana özel ders aldığı matematik öğretmeni Ahmet E\'nin 3 yıldan bu yana kendisi ile zorla ilişkiye girdiğini anlatınca ailesi şikayette bulundu. Kartepe İlçesi\'nde oturan matematik öğretmeni Ahmet E. polis ve jandarmanın operasyonu ile evinde gözaltına alındı. Ahmet E. polis merkezine getirilirken, evinde ve çalıştığı özel bir eğitim merkezinde arama yapıldı. Ahmet E., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet E. tutuklandı.

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