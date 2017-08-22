Erkek öğrencilerden: Cinsiyetçi kıyafet yasağına "omzu açık" kıyafet protestosu

Kaliforniya’da bir lisede, okulun ilk gününde "omuzları açık" kıyafetlerle okula gelen 50 kız öğrenciyi evlerine geri göndermesi üzerine aynı lisenin erkek öğrencileri, okula omuzları açık kıyafetlerle giderek "Cinsiyetçi uygulamanızı kınıyoruz" diyerek protesto etti.

Kıyafet yönetmelikleri ve cinsiyetçi üniformalar ABD’de 2010’dan sonra kullanılmaya başlanmıştı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hollister’daki San Benito Lisesi’nde de ‘kıyafet yönetmeliği’ birkaç yıl önce devreye girmişti.

Fakat lise öğrencilerinin ifadesine göre 14 Ağustos’ta okula "omuzları açık" üstlerle gelen 50 kız öğrenciyi evlerine geri gönderen okul yönetimi, ilk defa yönetmeliğini ‘zorla uyguladı’.

Erkeklere sınırlama yok

Independent’ın haberine göre aynı gün omuzlarından göğüslerine birçok yerleri kıyafetlerinden görünen hiçbir erkek öğrencinin eve gönderilmemesi okulun öğrenciler tarafından "cinsiyetçilikle" suçlanmasına sebep oldu.

Öğrenciler, yıllık fotoğraflarında da birçok kız öğrencinin omzu açık üstler giydiğini söyleyerek yönetime bunun normal olduğunu açıklamaya çalıştı.

Erkekler kız öğrencilerle dayanışmak için "omuzları açık" kıyafetler giydi.

Kız öğrenciler ile dayanışan erkek öğrenciler, durumu protesto etmek için okula aynı kız öğrencilerin giydiği gibi omzu açık kıyafetlerle gitti.

"Kararın onların güvenliği için alındığının" söylenmesi üzerine bir kız öğrenci şöyle konuştu:

"Benim giydiğim şey kimseye fiziksel bir zarar vermiyor. Kimseye zarar vermeyen tişörtümü giyebilmek için yönetimle kavga ettiğime inanamıyorum. Yönetim "Bunun bizim iyiliğimiz için olduğunu" söylüyor. Peki, bizi neyden koruyorsunuz? Ne giyersem giyeyim kimsenin bana dokunmaya hakkı yoktur. Daha önemli şeylere odaklanın" diyerek tepki gösterdi.

"Kadın değil, tacizci sorumlu"

Erkek protestoculardan Andrei Vladimiro: "Bu ‘çocukları güvende tutmak için’ gerekçesiyle ilgili problemli bulduğum şey: Eğer biri bir kadına saldırırsa burada saldırganın değil kadına sorumluluk yüklenmesi. Bir kadın asla objeleştirilmeyi, tacize veya tecavüze uğramayı istemez, aksi düşünce topluma zarar verir. Kadınlar bireydir, kendi adlarına konuşup karar alabilir" dedi