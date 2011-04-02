Erkek müdürlere etek giydiren kaymakandan yeni vukuat

T24- Bir yıl önce başarısız okul müdürlerine etek giydireceğini söylemesiyle gündeme gelen İzmir'in Bayındır ilçesinin kaymakamı Alaattin Aktaş'ın bu kez kapısını çalan vergi memurunu dövdüğü öne sürüldü.

Bir yıl önce ilçesinde düzenlediği 'Halk Eğitimi Koordinasyon Toplantısı'nda başarısız olan erkek okul müdürlerine etek, kadın okul müdürlerine ise pantolon giydireceğini söyleyip, daha sonra da espri yaptığını savunan Bayındır Kaymakamı Alaattin Aktaş'ın, bu kez kapısını çalan vergi dairesi yoklama memuru Günaydın Temel'e küfür edip, dövdüğü iddia edildi.

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Ramis Sağlam, düzenlediği basın toplantısında Vergi Memuru Temel'in, Hasan İnal Çil adlı mükellefe ulaşmak için çaldığı kapıyı Kaymakam Aktaş'ın açtığını belirterek, olayı şöyle anlattı:

"İçeriden 'kim o' sesi gelince Temel, 'ben Maliye'den geliyorum' demiş. Neden geldiğini anlatmaya çalışırken kapı aralığındaki kişi, 'sen beni tanımadın mı lan?' diye seslenmiş. Temel de 'sizi görmüş gibiyim ama çıkaramadım' demiş. Bunun üzerine kapıyı açan Kaymakam Aktaş, 'O.. çocuğu, ben kaymakamım beni tanımadın mı? A.. k' gibi sinkaflı küfürler etmeye başlamış. Bu küfür ve hakaretlere rağmen yönetici arkadaşımız sağduyusunu korumaya çalışmış, 'ben sizin burada oturduğunuzu bilmiyordum' diyerek, özür dilemiştir.

Temel'in yaşadıklarını amiriyle anlatması üzerine amiri tarafından kendisine izin verilmiştir. Daha sonra Bayındır Vergi Dairesi'ne gelen emniyet görevlileri arkadaşımızın dairede olmaması üzerine Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Gürsel Bay'ı, Aktaş'ın yanına götürdüler. Aktaş burada şikayetçi Temel'e küfür ettiğini inkar etmemiştir."

BES Başkanı Sağlam, Temel'in BES'in yönetim kurulu üyesi olduğuna dikkat çekerek, "Ali kıran baş kesen idareci tipi çalışma hayatında önemli bir sorun. Kaymakam, hakaret suçu işledi, tokat ve tekmelerle kasten yaralama girişiminde bulundu. Temel'in iş ve çalışma hürriyeti engellendi. Aktaş'ın derhal görevden alınmasını talep ediyoruz, bunun için Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.