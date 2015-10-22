Erkek minibüs şoförü hamile çıktı!

Türkiye , Özgecan Aslan cinayeti sonrası ‘toplu taşıma araçlarımız ne kadar güvenli?’ sorusunu tartışırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası şoförlere yönelik ‘uyuşturucu taraması’ yaptı. Yapılan testler korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Minibüs şoförlerinden 40 tanesinin uyuşturucu kullandığı belirlendi. Bir erkeksürücünün idrar testinde hamile çıktığı iddia edildi.

Tıp merkezi hatası mı?

Antalya gazetesinin haberine göre erkek sürücünün tahlil sonucundaki bulguların ‘hamile’liği göstermesi gözleri testlerin yapıldığı özel tıp merkezine çevirdi. Tahlilin tıp merkezinde karışmış olamayacağı ileri sürülürken, bir yetkili, O.C’nin kendi idrar tahlilinden şüphe duyacağı için başka birisine ait idrarı farklı bir yolla tıp merkezine sokmuş olacağı ihtimalinin olduğunu ileri sürdü.

Pozitif sonuçlar

Öte yandan Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası tarafından başlatılan minibüs sürücülerine yönelik uyuşturucu testi sırasında yaklaşık 40 sürücünün alınan idrar ve kan numuneleri sonucunda pozitif değerler çıktığı ileri sürüldü. Bir yetkili, “Tahlil sırasında, tahlilleri pozitif çıkan araç sürücüleri bundan sonra minibüs şoförlüğü yapamayacaklar” dedi.

Bonzai kullanıyorlarmış

Toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere yönelik yürütülen uyuşturucu taramasında çıkan sonuçlarla ilgili Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'a ise Antalya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Tüzün konuştu. İlk tespitleri anlatan Tüzün, “Maalesef ilk testlerimizde 8-10 şoförümüzün sentetik uyuşturucu kullandığı belirlendi. Bu kişilerin isimlerini sağlık etiği gereği gizli tutuyoruz. Zaten kendileri meslekten men edildi” dedi.

Psikolojik tarama da yapılacak

Uyuşturucu kullandığından şüphelenilen personele birden fazla test yapıldığını da vurgulayan Tüzün, “Tarama sonucunda araç sahipleri de dahil olmak üzere 1100 personelimiz taramadan geçirilecek. Sonuçları hiç çekinmeden kamuoyu ile paylaşacağız. Çünkü bizim amacımız vatandaşımızın güvenle toplu taşıma araçlarını kullanmasını sağlamak. Bu testin ardından şoförlerimizi psikolojik taramadan da geçireceğiz” diye konuştu.

Sonuçları bekleyeceğiz

Tarama sonuçlarını şu an için açıklamayacaklarını söyleyen Antalya Halk Otobüsleri Başkanı Nadir Karatoy ise şöyle dedi: “Uyuşturucu taraması bizim üyelerimize yönelik de devam ediyor. Sonuçlarla ilgili şu an bilgi veremem. Ancak eğer sonuçlara göre uyuşturucu kullandığı tespit edilen personelle karşılaşırsak gereği anında yapılır.”