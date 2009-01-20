Erkek mahkûmlar, kadınları rehin aldı

Gabon’un başkenti
Libreville’deki bir hapishanede isyan başlatan mahkûmların gardiyanlar
ile kadın mahkûmları rehin aldığı bildirildi.
Gabon İçişleri
Bakanı Andre Mba Obame, sayısı belirlenemeyen mahkûmların, gardiyanları
ve kadın mahkûmları rehin aldığını, rehinelerin sayısını
bilmediklerini, isyancı mahkûmların kendileriyle görüşmek istediğini
belirtti. Mahkûmların istekleri hakkında detaylı bilgi vermeyen bakan,
“Bu durumun sürebileceğini” kaydetti. Hapishane çevresine polis ve
askeri güçlerin konuşlandığı, binaya onlarca jandarmanın girdiği
belirtildi. Çeşitli kaynaklar, binada 1000’den fazla mahkûmun
bulunduğunu kaydetti.