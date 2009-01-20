Erkek mahkûmlar, kadınları rehin aldı

Gabon’un başkenti Libreville’deki bir hapishanede isyan başlatan mahkûmların gardiyanlar ile kadın mahkûmları rehin aldığı bildirildi.



Gabon İçişleri Bakanı Andre Mba Obame, sayısı belirlenemeyen mahkûmların, gardiyanları ve kadın mahkûmları rehin aldığını, rehinelerin sayısını bilmediklerini, isyancı mahkûmların kendileriyle görüşmek istediğini belirtti. Mahkûmların istekleri hakkında detaylı bilgi vermeyen bakan, “Bu durumun sürebileceğini” kaydetti. Hapishane çevresine polis ve askeri güçlerin konuşlandığı, binaya onlarca jandarmanın girdiği belirtildi. Çeşitli kaynaklar, binada 1000’den fazla mahkûmun bulunduğunu kaydetti.