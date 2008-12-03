Erkek mahkum da kozmetik harcaması yapabilir

Almanya'da Anayasa Mahkemesi erkek mahkumların güzellik ürünleri ve telefon görüşmelerine kadın mahkumlarla aynı miktarda para harcama hakkına sahip olduğuna hükmetti.



Davada, hapishane yönetiminin cinsiyet ayrımcılığı yaptığını söyleyen erkek bir mahkumun şikayeti görüldü.



Almanya'da kadın mahkumlar hapishanede kazandıkları paranın 30 euro'sunu kozmetik malzemelere harcama hakkına sahip. Kadınlar telefon görüşmeleri için de 25 euro kullanma hakkına sahip.



Aynı hakların erkekler için de geçerli olmasını isteyen mahkumun kimliği açıklanmadı.



Mahkeme kararın gerekçesinde, ''Her ne kadar kadınlar arasında kozmetiğe ilgi daha yaygın olsa da, bu ilgi kadınların biyolojisinden kaynaklanan bir durum değildir ve erkekler için de geçerli olabilir'' diyor.



Yargıçlar, sadece kadın mahkumların güzellik maddelerinden faydalanmasına izin verilmesinin anayasanın cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi:



''Kozmetik maddeler belli bir cinsiyetle daha sık bağdaştırılıyor olsa da, diğer cinsiyetin bu hakdan mahrum edilmesi anayasal değildir.''



Ancak mahkeme, telefon görüşmelerinin güvenlik gerekçeleriyle reddedilebileceğini söylüyor.



Davanın odağındaki hapishanenin yetkilileri, erkek mahkumların bulunduğu blokta telefon görüşmeleri için güvenlikli bir oda olmadığını, ve güzellik maddelerine ise sadece kadın mahkumların ihtiyaç duyduğunu savundu.



Kimliği açıklanmayan erkek mahkumun telefon ve güzellik maddeleri için yaptığı başvuruların geri çevrilmesi, sonuçta Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bir tartışmaya yol açtı.



Mahkumun avukatı Kai Zimmermann, Fransız haber ajansına verdiği mülakatta, mahkeme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müvekkilinin traş losyonu ve nemlendirici gibi ürünler için mücadele verdiğini belirtti.