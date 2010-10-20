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ERKEK KILIĞINDA BANKAYI DOLANDIRDI ESKİŞEHİR (A.A)

20 Ekim 2010 18:20

-ERKEK KILIĞINDA BANKAYI DOLANDIRDI ESKİŞEHİR (A.A) - 20.10.2010 - Eskişehir'de erkek kılığına bürünüp 2 ayrı iş yerini ve bir bankayı yaklaşık 32 bin TL dolandırdığı iddia edilen kadın yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Kocaeli ve Eskişehir'de 2 ayrı iş yeri ve bir bankayı yaklaşık 32 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli Aycan Ç'yi (20) kent merkezinde yakaladı. Erkek kılığına bürünüp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Aycan Ç'nin yapılan üst aramasında Berat K. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Şüpheli Aycan Ç, Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından, ''nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik'' suçunu işlediği iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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