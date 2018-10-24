Erkek hemşire, silahlı saldırıda öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Sivrice ilçesinde yaşayan dedesini ziyarete giden erkek hemşire İsmail Yıldırım (23), pencere kenarında durduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Yıldırım\'ın cenazesi, bir süre sonra göreve başlayacağı Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kent merkezinde yaşayan İsmail Yıldırım, dün Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında oturan dedesini ziyarete gitti. Yıldırım\'a iddiaya göre pencerenin yanında durduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda kurşunların vücuduna isabet ettiği Yıldırım, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'ne getiren Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE, GÖREVE BAŞLAYACAĞI HASTANEYE GETİRİLDİ

Cinayet ile ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlatırken, saldırı da 10 el ateş edildiği tespit edildi. İsmail Yıldırım\'ın cansız bedeni, otopsi için bir süre sonra hemşire olarak görev yapacağı, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.



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