Erkek hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Fatih Ç., hemşire odasında ölü bulundu. Fatih Ç.\'nin vücuduna ilaç enjekte ederek intihar ettiği öne sürüldü.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi\'nde hemşire olarak çalışan Fatih Ç., mesai arkadaşları tarafından dün gece hemşire odasında ölü bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Ç.\'nin cesedinin yanında enjektör ile kullanılmış ilaç ampulü bulundu.

Vücuduna ilaç enjekte ederek intihar ettiği iddia edilen Fatih Ç.\'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.



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