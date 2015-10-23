Erkek hemşire, 1 aylık bebeği soluk borusuna ıslak mendil sokup öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Konya'da 20 yaşındaki hemşire Musa G., çalıştığı özel bir hastanede kuvözde tedavi altında olan 1 aylık Yasir bebeği, soluk borusuna ıslak mendil sokup öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Musa G., ifadesinde "Yasir bebeği biberonla emzirmek istedim. Süt bir anda boğazına kaçtı ve kusmaya başladı. Islak mendille ağzını temizlerken, mendil birden boğazına kaçtı. Çıkarmaya çalıştım ama olmadı" dedi.

Konya'da oturan 10 aylık evli 24 yaşındaki Ubeydullah ve 20 yaşındaki Zeynep Şerbetçi çiftinin geçen 7 Ağustos günü 8 aylık iken 2 kilo 700 gram ağırlığında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Şerbetçi çiftinin Yasir adını verdikleri bebeklerinde doktorlar erken doğum nedeniyle ciğerlerinde gelişme görülmediğini tespit etti. Bunun üzerine Yasir bebek doğumun gerçekleştiği özel hastanede tedavi altına alındı.

Kuvözde tutulan Yasir bebekte, boğazında şişme, daralma, kusma şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine hastanenin kulak burun ve boğaz hastalıkları doktoru minik Yasir'i, geçen 1 Eylül günü ameliyata aldı. Yapılan ameliyatta minik Yasir'in boğazındaki şişliğin soluk borusunu yırtıp, tıkayan bir ıslak mendil olduğu tespit edildi. Yasir bebek, soluk borusundaki ıslak mendil çıkartılarak yoğun bakıma alındı. Ancak ameliyattan 6 gün sonra yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Islak mendil soluk borusunu yırtmış

Bu olayın ardından Şerbetçi ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Minik Yasir'in yapılan otopsisinde ise ölüm nedeninin soluk borusunu tıkayıp yırtan ıslak mendilden kaynaklandığı belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını ve bebeğin tedavi gördüğü klinikte incelemede bulundu. Klinikte görev yapan 3 hemşirenin hasta takip çizelgelerini inceleyen polis, Yasir bebekten sorumlu olan hemşire Musa G.'nin çizelgesinde düzensizlik ve çelişki olduğunu saptadı.

Şüphe üzerine dün gözaltına alınan hemşire Musa G., ifadesinde Yasir bebeğin ağzını temizlerken ıslak mendilin boğazına kaçtığını ileri sürdü. Musa G., ifadesinde. "O gün sabaha karşı Yasir bebeği biberonla emzirmek istedim. Süt bir anda boğazına kaçtı ve kusmaya başladı. Islak mendille ağzını temizlerken, mendil birden boğazına kaçtı. Çıkarmaya çalıştım ama olmadı" dediği öğrenildi.

Musa G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ailenin şikayeti üzerine de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastane hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.