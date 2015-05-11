'Erkek evlatlarıma taktılar, şu vakıfta var, bu vakıfta var, sizden izin mi alacağız?'

Oğlu Bilal Erdoğan’ın TÜRGEV vakfı adına gerçekleştirildiği faaliyetlerin haberleştirilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Erkek evlatlarıma taktılar" deyip sert ifadeler kullandı: “Yazıyorlar, çiziyorlar. Şu vakıfta var, bu vakıfta var. Tabii olacaklar. Sizden mi izin alacağız? Biz konuda şunların bunların yazdıklarına bakmayız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Kendisinin erkek çocuklarının ilgilendiği işler hakkında basında yer alan haberleri sert sözlerle eleştiren Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erkek evlatlarıma da taktılar. Onlarla da çok uğraşıyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şu vakıfta var, bu vakıfta var. Tabii olacaklar. Sizden mi izin alacağız? Benim evlatlarım bu ülkenin vatandaşı değil mi? Bu ülkenin vatandaşı. Sosyal faaliyetlerde de bulunacaklar. İş de yapacaklar. Yeter ki devlette iş yapmasınlar. Olay bu kadar. Ben buna önem veriyorum. Ve benim evlatlarım şu anda bunu yapıyor. Biz konuda şunların bunların yazdıklarına bakmayız. Onlara rağmen yapacağız.,

Az önce 3. Havalimanı inşaatı yapan müteahhitlerden biri “Ben ağır vasıta şoförü arıyorum ama bulamıyorum” dedi. “Şimdi Vietnam’dan şoför getiriyorum” dedi. İş var… Yok değil. Ama devlette iş istiyorlar. Rızkın nereden geleceği belli mi? Rızkı buldun git ya git. Çünkü devletin malı deniz yemeyen domuz.

‘Devlet de özel sektör de

seni çalıştırmaya mecbur değil’

Memurla işçi ayrımını yapmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde memurla işçi aynıdır. Çalışan çalışır çalışmayan tazminatını alır gider. Devlet de özel sektör de seni çalıştırmaya mecbur değil.

‘İstiyorlar ki meydanı boş

bırakayım, yok öyle yağma’

Neymiş diyorlar ki Cumhurbaşkanı meydanlarda geziyormuş. Evet geziyorum. Ben bunlardan mı izin alacağım. Milletim bana izin değil görev verdi. Yan gelip yatmak için geliyorum demedim. Koşmak için geliyorum. İstiyorlar ki meydanı boş bırakayım istedikleri gibi at oynatsınlar. Yok öyle yağma… Durmak yok. 7 Haziran’a kadar çok çalışacağız.