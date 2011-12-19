'Erkek erkeğe birlikte oldunuz mu?'

T24 -

Sorulardan bazıları

Kan verecek kişi ile kanı alacak hastaları korumak ve AIDS, sarılık gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların kan yoluyla başkalarına geçmesini engellemek için hazırlandığı belirtilen formda 37 soru bulunuyor. Kan merkezlerinden, dağıtılan 4 sayfalık soruların doğru şekilde cevaplanması isteniyor.Habertürk'ün haberine göre; Kızılay’ın “AIDS kriterleri” adı altında sıralanan sorular arasında bulunan “Erkek erkeğe cinsel ilişkiye girdiniz mi?” sorusunun ardından “Eğer cevabınız ‘Evet’ ise lütfen kan vermekten vazgeçiniz” uyarısı yapılıyor.Cinsel tercihlere yönelik “Son 1 yıl içerisinde 3 günden fazla tutuklu kaldınız mı ya da böyle biriyle ilişkiye girdiniz mi?” sorusu da kan bağışçılarının tepkisine yol açıyor. Formda bağışçılardan alınan kanların her türlü teste tabi tutulacağı da belirtiliyor. Soruların cevaplanmasının ardından kan vericisinin iş ve ikamet adresi, kimlik numarası, ev-cep telefonları ve meslekle ilgili bilgileri isteniyor.Son bir yıl içinde bir Kez bile olsa cinsel eşinizi değiştirdiniz mi?Para kazanmak için cinsel ilişkide bulundunuz mu?Erkek erkeğe cinsel ilişki yaşadınız mı?Prostat büyümesi, sivilce tedavisi, sedef hastalığı, kellik için ilaç alıyor musunuz?Kulağınızı veya cildinizi deldirdiniz mi?Formda, soruların tümünün doğru yanıtlanması uyarısı yapıldıktan sonra, “Kan yoluyla bulaşan hastalığı bildiğiniz ve bu durumu saklayarak başkasının hayatını tehlikeye soktuğunuz gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz gün adli para cezası ile karşı karşıya kalırsınız” ibaresi yer alıyor.